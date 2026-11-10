به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نشست مشترک بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و مهندس سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با هدف بررسی راه‌های توسعه همکاری برای اجرای مرحله دوم طرح جهش تولید در دیم‌زارهای کشور با حضور رئیس سازمان هواشناسی کشور، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس سازمان بهره‌برداری و فناوری‌های نوین آب‌های جوّی برگزار شد.

در این نشست، استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه بارورسازی ابرها و استحصال آب‌های جوّی، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی همکاری‌ها مورد بحث قرار گرفت. همچنین مقرر شد با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان هواشناسی، تفاهم‌نامه‌ای پنج‌جانبه برای پشتیبانی از این طرح منعقد شود تا با به‌کارگیری فناوری‌ها، ضمن تأمین آب موردنیاز دیم‌زارها، بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور افزایش یابد.

ظرفیت دانشگاه را برای بارورسازی ابرها به میدان می‌آوریم

رنجبر در ابتدای این نشست با اشاره به پتانسیل‌های دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: از مجموع دانشجویان کشور، یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می‌کنند.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه طرح ملی پایدارسازی تولید در دیم‌زارها اظهار کرد: برای ما مایه افتخار است که در این مأموریت، مجموعه‌های خدومی همچون وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) حضور دارند و مقام معظم رهبری نیز بر اجرای این کار با استفاده از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی تأکید فرموده‌اند.

رنجبر در ادامه با اشاره به گفت‌وگوی خود با دکتر ولایتی پیش از حضور در این نشست گفت: دکتر ولایتی نیز ضمن ابلاغ سلام ویژه به مهندس فتاح و همه همکاران ایشان، بر آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی برای انجام تمام اقدامات موردنیاز در حوزه بارورسازی ابرها، نهاده‌های کشاورزی و تولید بذرهای هیبریدی مقاوم به تنش آبی تأکید کردند و اعلام داشتند دانشگاه در این زمینه‌ها همکاری لازم را انجام خواهد داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با تأکید بر اجرای کامل توافق‌های صورت‌گرفته با ستاد اجرایی فرمان امام گفت: تمام توافق‌های موجود باید به‌صورت قطعی و کامل اجرا شود و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد. تفاهم‌نامه‌ای که شهید طهرانچی با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) داشتند، موبه‌مو اجرا خواهد شد و از این بابت هیچ‌ مشکلی نیست.

وی با تأکید بر این نکته که امام شهید نیز از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی آگاهی داشتند و مقام معظم رهبری هم به طور کامل در جریان توانمندی‌ها و فعالیت‌های دانشگاه هستند، تصریح کرد: سال گذشته در دیداری که با مقام معظم رهبری درخصوص مسیر پیش‌روی دانشگاه آزاد اسلامی داشتیم؛ در جریان جلسه، ایشان اشراف کاملی بر فعالیت‌های فناورانه دانشگاه نظیر فناوری کوانتوم و تولید بذرهای هیبریدی داشتند، بنابراین مطالبه‌ای که از دانشگاه در زمینه بارورسازی ابرها مطرح شده، بر اساس شناخت و آگاهی دقیق از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن است.

رنجبر با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه کشاورزی اظهار کرد: این دانشگاه حدود پنج هزار هکتار زمین کشاورزی در اختیار دارد که متخصصان و پژوهشگران دانشگاه در این اراضی، در حوزه‌های مختلف کشاورزی از جمله دیم‌زارها فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به توانمندی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تولید بذرهای هیبریدی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در این حوزه از ظرفیت و توانمندی قابل‌توجهی برخوردار است و واحد اصفهان (خوراسگان) از موفق‌ترین مجموعه‌های دانشگاه در این زمینه به شمار می‌رود. در حال حاضر، از مجموع یک‌ میلیارد بذر هیبریدی وارداتی، ۳۰۰ میلیون بذر توسط دانشگاه آزاد اسلامی تولید می‌شود.

رنجبر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر افزایش تولید بذرهای هیبریدی اظهار کرد: از زمان آن دیدار تاکنون، میزان تولید دانشگاه از ۲۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون بذر افزایش‌یافته و این روند همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، درآمد حاصل از فروش همین ۳۰۰ میلیون بذر، هزینه حقوق اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه در استان اصفهان را برای چندماه از سال تأمین می‌کند. اگر میزان تولید به یک‌میلیارد بذر برسد، حقوق کارکنان برای حدود یک‌سال از محل درآمد این فعالیت تأمین خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سیاست کاهش وابستگی دانشگاه به درآمدهای شهریه‌ای ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی از زمان مدیریت شهید طهرانچی، مسیر کاهش اتکا به شهریه و توسعه منابع درآمدی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و فناورانه را دنبال می‌کند و این روند را همچنان ادامه می‌دهد. در استان‌های مختلف نیز متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر منطقه، فعالیت‌های متفاوتی در حال انجام است، به‌عنوان‌مثال استان اصفهان در حوزه تولید بذر فعالیت می‌کند.

رنجبر در ادامه با اشاره به آغاز فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه بارورسازی ابرها از آمادگی کامل دانشگاه آزاد اسلامی برای همکاری در این حوزه خبر داد و تأکید کرد: با تمام توانمندی‌های موجود دانشگاه برای تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب در خدمت هستیم و آماده‌ایم اقدامات لازم را برای اجرا و انجام این مأموریت دنبال کنیم.