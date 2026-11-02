به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، آئین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و واحد مشهد با حضور بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز در واحد مشهد برگزار شد.

رنجبر با بیان اینکه افزایش درآمدهای غیرشهریه‌ای یکی از موارد بسیار مهمی است که در دانشگاه آزاد اسلامی مورد توجه قرار دارد، اظهار کرد: از همه نخبگان استان تقاضا دارم کما فی السابق به دانشگاه آزاد اسلامی و دبیری (رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی) کمک کنند تا امور مورد انتظار دانشگاه به خوبی پیش رود. همه باید کمک کنیم تا دبیری بتوانند نقاط قوت را تقویت و برخی موارد نقص را جبران و برطرف کنند. یکی از جدی‌ترین انتظارات ما افزایش درآمدهای غیرشهریه‌ای است.

وی تاکید کرد: کاهش اتکای بودجه دانشگاه به شهریه و توازن در جذب دانشجو از انتظارات مهم دانشگاه از ریاست جدید در استان است. دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون قدم‌های مبارکی در این زمینه برداشته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم در سال ۱۳۹۹ امام شهید انقلاب در موضوع توسعه دیم زارها و بارورسازی ابرها انتظاراتی از برخی دستگاه‌های اجرایی کشور مطرح کرده بودند و در سال ۱۴۰۳ زمانی که گزارشی از این فعالیت‌ها به ایشان ارائه شد، بسیار از آن ابراز خرسندی کردند.

وی افزود: همچنین شما شاهد بودید که مقام معظم رهبری، هفته گذشته در پیامی از دستگاه‌های متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خواستند، همان مطالبه امام شهید را با قوت و با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی به پیش ببرند. این مایه افتخار دانشگاه آزاد اسلامی است و وظیفه ما را نیز سنگین‌تر می‌کند.

رنجبر با اشاره به فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: جلساتی در این خصوص در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شده است و بنده از معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی خواسته ام، ستاد امنیت غذایی راه‌اندازی شود تا موضوع مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: کارخانه بذر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان یکی از نمونه‌هایی از ظرفیت‌های برجسته دانشگاه در این رابطه است. در حوزه بارورسازی ابرها نیز اقدامات خوبی در دانشگاه آزاد اسلامی انجام می‌شود و اساتید برجسته این حوزه در واحد علوم و تحقیقات فعال هستند.

رنجبر با بیان اینکه پیام اخیر رهبر انقلاب اسلامی به نخبگان علمی یک برنامه دقیق و کامل برای اهالی آموزش عالی کشور است، گفت: این بیانات باید نصب العین همه دانشگاهیان به خصوص خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی و مسئولان آن باشد. معظم له در این پیام فراراهبرد (العلم سلطان) و ۴ مولفه به هم پیوسته را مطرح کردند. ایشان نخبگی را یک موهبت الهی معرفی کردند که شکرگزاری آن در گرو مسئولیت‌پذیری دو سویه میان نخبه و جامعه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در پیام خود به نخبگان مفهوم نخبگی را گسترش دادند، خاطرنشان کرد: براساس فرمایش معظم له، مردم غیوری که بیش از ۲۳۰ شب در خیابان‌ها حضور داشته‌اند، نخبگان و پیشگامان جامعه ما هستند.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی، علم را به عنوان پایه قدرت ملی طرح کرده‌اند، اظهار کرد: ترور نخبگان علمی و دانشمندان ایرانی که رئیس شهید دانشگاه آزاد اسلامی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن است نیز نشان از همین امر دارد. فرمایشات رهبر انقلاب باید به شکل جدی در حکمرانی ما دیده شود. امیدآفرینی و انگیزه‌بخشی برای حمایت و نگاه‌داشت نخبگان یک موضوع راهبردی در حکمرانی علمی است.

رنجبر با تاکید بر اینکه ۵ توصیه سیاستی رهبر معظم انقلاب در پیام به نخبگان باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: نخستین موضوع، توسعه علوم پایه و علوم انسانی است. دانشگاه آزاد اسلامی از زمان شهید دکتر طهرانچی معاونت علوم انسانی را راه اندازی کرد که فعالیت آن به صورت جدی پیش می‌رود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با برشمردن توصیه‌های سیاستی رهبر معظم انقلاب در پیام به نخبگان، مرجعیت علمی را یک مفهوم تمدنی عنوان کرد و ادامه داد: مرجعیت علمی و زبان فارسی را باید در چارچوب تمدنی فهم کنیم. من بارها پیش از این و در جلسات شورای دانشگاه عرض کرده بودم که ما در ایران باستان صاحب مرجعیت علمی بودیم که با ظهور اسلام، ورود آن به کشور و پیدایش مدارس و مراکز علمی اسلامی به شکوفایی رسید. متاسفانه در مقاطعی مثل هجوم مغول‌ها و دو دوره منحوس و ننگین قاجار و پهلوی مرجعیت علمی ایران دچار آسیب شد.

وی افزود: امام شهید سال‌ها پیش از این، مطالبه خود را درباره مرجعیت علمی در دو زمینه مرزهای دانش و حل مسائل کشور مطرح کرده بودند. امر امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همان است. به تاکید مقام معظم رهبری مرجعیت زبان فارسی در دنیا در گرو مرجعیت علمی ایران اسلامی است. زبان فارسی باید به عنوان زبان علم در دنیا شناخته شود. این افق انقلاب اسلامی ماست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر ضرورت مطالعه عمیق پیام رهبر انقلاب به نخبگان علمی اظهار کرد: عمق و شتاب در اکوسیستم فناوری نیز از دیگر تاکیدات معظم له است که همه ما دانشگاهیان باید آن را به عنوان وظیفه خود نصب العین قرار دهیم. این مهم خصوصا باید در دانشگاه آزاد اسلامی و به ویژه استان خراسان رضوی با جدیت دنبال شود.

رنجبر با بیان اینکه نظام حکمرانی انقلاب اسلامی مبتنی بر امام و امت است، تاکید کرد: دشمن پلید و شقی تصوراتی داشت که ابتدا با شهادت دانشمندان و فرماندهان و در نهایت با شهادت امام امت، نظام حکمرانی ما را ساقط کند، اما آن‌ها متوجه نبودند که نظامی که امام خمینی(ره) معمار آن هستند را امام شهید گسترش دادند و تثبیت کردند. این نظام تثبیت شده دیگر ساقط شدنی نیست. امروز خود مردم، پای کار همه آرمان‌های مقدس نظام ایستاده‌اند. یقین بدانیم، دشمن تروریست صهیونیستی قطعا نابود شدنی است و ایران اسلامی با استفاده از تمام ظرفیت‌های نخبگانی و مردمی خود در صدر قدرت‌های جهانی شناخته می‌شود.