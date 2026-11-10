به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد شامگاه سه‌شنبه در حاشیه آیین تجلیل از ۶۰ دانش‌آموز برتر کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ شهرستان تنکابن با اشاره به افزایش سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی استان از ۱۷ صدم به ۴۷ صدم مترمربع گفت: هدف‌گذاری ما رساندن این شاخص به یک مترمربع است و تدوین اطلس فضاهای ورزشی مدارس نیز با رویکرد شناسایی نیازها و توزیع عادلانه امکانات انجام شده است.

کلبادی‌نژاد همچنین از توزیع ۲۲ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در مدارس استان خبر داد و تصریح کرد: این تجهیزات با در نظر گرفتن جمعیت دانش‌آموزی و نیاز شهرستان‌ها توزیع شده است.

وی توسعه مهارت‌آموزی را از دیگر اولویت‌های آموزش و پرورش دانست و افزود: در حال حاضر حدود ۵۱ تا ۵۲ درصد دانش‌آموزان استان به رشته‌های مهارتی و فنی‌وحرفه‌ای هدایت شده‌اند و تلاش داریم با توسعه هنرستان‌ها و تجهیز کارگاه‌ها، این سهم را به ۵۵ درصد افزایش دهیم.

کلبادی‌نژاد با اشاره به عملکرد دانش‌آموزان استان در کنکور سراسری اظهار کرد: دانش‌آموزان مازندرانی در این رقابت علمی موفق به کسب ۸ رتبه تک‌رقمی، ۳۶ رتبه دورقمی و ۱۴۰ رتبه سه‌رقمی شدند که مجموع این موفقیت‌ها به ۱۸۴ رتبه برتر می‌رسد.

وی همچنین از بهبود شاخص‌های آموزشی مازندران در امتحانات نهایی خبر داد و گفت: میانگین نمرات دانش‌آموزان پایه دوازدهم یک و ۱۲ صدم نمره و پایه یازدهم ۴۴ صدم نمره افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: در پی این تغییرات، جایگاه استان در نتایج امتحانات نهایی با چهار پله ارتقا، از رتبه دهم به رتبه ششم کشور رسیده است.

وی با قدردانی از تلاش معلمان، فرهنگیان و همراهی خانواده‌ها، شرایط برگزاری کنکور و امتحانات امسال را با توجه به نگرانی‌های ناشی از جنگ و تغییر زمان آزمون‌ها، دشوار توصیف کرد و افزود: دانش‌آموزان با وجود این شرایط و با تکیه بر تلاش، پشتکار و تاب‌آوری توانستند نتایج قابل توجهی به دست آورند.

کلبادی‌نژاد با تأکید بر اهمیت سوابق تحصیلی و تأثیر امتحانات نهایی در پذیرش دانشگاه‌ها، ارتقای کیفیت آموزش، برنامه‌ریزی هدفمند و توجه مستمر به فرآیند یاددهی و یادگیری را از ضرورت‌های دستیابی به موفقیت‌های بیشتر دانش‌آموزان دانست.