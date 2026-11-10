به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی از شناسایی و دستگیری هفت نفر از عوامل نزاع و درگیری خیابانی در بلوار باهنر این شهر خبر داد و گفت: در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر وقوع نزاع و درگیری خیابانی با سلاح سرد در بلوار باهنر شیراز، مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با همکاری پلیس امنیت عمومی استان، افراد مخل نظم و امنیت را شناسایی کردند و هر هفت متهم را دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ رستمی با هشدار به برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، از جوانان و نوجوانان خواست در مواجهه با ناهنجاری‌ها سعه‌صدر داشته باشند و از اقدام خودسرانه برای حل اختلافات شخصی خودداری کنند.

وی تأکید کرد: شهروندان برای حل اختلافات خود باید از مسیرهای قانونی و مراجع قضایی اقدام کنند تا از بروز حوادث و پیامدهای جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.