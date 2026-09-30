کشف ۱۲.۵ تُن مواد مخدر و ۶ همت کالای قاچاق در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی صبح چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه با تشریح عملکرد انتظامی فارس در حوزه مقابله با جرائم، گفت: طی شش ماه گذشته بیش از ۱۲.۵ تن مواد مخدر در استان کشف شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد افزایش داشته است.

وی از انهدام ۳۵ باند فعال در حوزه مواد مخدر خبر داد و افزود: میزان انهدام باندهای مواد مخدر نیز ۹ درصد افزایش یافته و دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر ۱۰ درصد و دستگیری معتادان متجاهر حدود ۲ درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اقدامات پلیس برای مقابله با سرقت گفت: کشف سرقت‌ها ۲۴ درصد افزایش یافته و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ هزار و ۶۳۷ فقره سرقت کشف شد، در حالی که طی شش ماه گذشته حدود ۲۱ هزار و ۸۰۰ فقره سرقت کشف شده است.

سردار ملکی با بیان اینکه سرقت‌های مهم در اولویت پلیس قرار دارند، افزود: وقوع سرقت‌های مهم در استان ۳۷ درصد کاهش یافته و دستگیری سارقان نیز ۴۲ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: مجموع وقوع سرقت در استان حدود ۸ درصد افزایش یافته که بخش عمده آن مربوط به دو ماه نخست سال و شرایط ناشی از حمله به ستاد انتظامی و اختلال موقت در برخی سامانه‌ها بوده است و روند فعالیت‌ها اکنون به سمت ثبات حرکت کرده است.

کشف ۶ همت کالای قاچاق در فارس

سردار ملکی با اشاره به مبارزه با قاچاق کالا گفت: ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده در استان طی هفت ماه گذشته به نزدیک ۶ همت رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲.۶ همت بوده است.

وی میزان افزایش کشفیات کالای قاچاق را ۱۱۵ درصد اعلام کرد و افزود: کشف قاچاق احشام نیز ۱۳ درصد افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی فارس درباره خودروهای موسوم به «شوتی» گفت: طی این مدت پنج هزار و ۷۶۰ خودروی شوتی توقیف شده که حدود دو هزار و ۶۰۰ دستگاه آنها حامل کالای قاچاق بوده‌اند.

کشف ۷.۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق

سردار ملکی قاچاق سوخت را یکی از مسائل مهم استان دانست و گفت: طی هفت ماه گذشته حدود ۷.۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۵ درصد افزایش داشته است.

وی از توقیف ۱۴۴ دستگاه تانکر سوخت خبر داد و افزود: این تانکرها عمدتاً از استان‌های همجوار و مرزی وارد فارس شده و از طریق کریدور استان به سمت استان‌های مجاور خلیج فارس حرکت می‌کردند.

فرمانده انتظامی فارس با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف در مقابله با قاچاق سوخت اظهار کرد: پلیس به تنهایی نمی‌تواند با این پدیده مقابله کند و قاچاق سوخت در این سطح، ابعاد سازمان‌یافته دارد.

سردار ملکی از کشف ۳۶۰ دستگاه موتورسیکلت قاچاق در فارس خبر داد و گفت: عمده این موتورسیکلت‌ها دارای حجم موتور بالای ۲۵۰ سی‌سی بوده‌اند.

وی همچنین از کشف یک هزار و ۵۶۸ دستگاه ماینر خبر داد و افزود: کشفیات مربوط به استخراج غیرمجاز رمزارز نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد افزایش داشته است.

کشف سلاح و دستگیری ۸۸۴ اراذل و اوباش

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه سلاح گفت: کشفیات سلاح در استان ۲۷ درصد افزایش داشته و ۱۲ باند فعال در زمینه خرید و فروش سلاح نیز شناسایی و منهدم شده‌اند.

سردار ملکی افزود: بیش از ۸۸۴ نفر از اراذل و اوباش در استان شناسایی و دستگیر شده‌اند و ۳۰ عامل شرارت نیز در عملیات‌های پلیس دستگیر شده‌اند.

وی از کاهش ۳۴ درصدی وقوع تیراندازی‌های غیرنظامی در فارس خبر داد و گفت: هر فردی که اقدام به تیراندازی کند، شناسایی و دستگیر شده و سلاح وی نیز کشف و توقیف می‌شود.

روزانه ۱۱ هزار تماس با ۱۱۰ در فارس گرفته می‌شود

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به عملکرد مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اظهار کرد: طی هفت ماه گذشته حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی استان برقرار شده است.

سردار ملکی افزود: ۸۳ درصد تماس‌ها در سریع‌ترین زمان پاسخ داده شده و نزدیک به ۵۰ درصد تماس‌ها نیز به عملیات منجر شده است.

وی ادامه داد: روزانه حدود ۱۱ هزار تماس با مرکز ۱۱۰ برقرار می‌شود و به طور میانگین در هر دقیقه هشت تماس به این مرکز می‌رسد.

فرمانده انتظامی فارس نزاع و درگیری، سرقت و جرائم عمومی را از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در تماس‌های مردمی عنوان کرد و گفت: حدود ۳۶۰ هزار تماس نیز به ارائه راهنمایی و ارشاد اختصاص داشته است.

ساختمان ستاد انتظامی فارس جابه‌جا می‌شود

سردار ملکی درباره وضعیت ساختمان ستاد انتظامی فارس پس از حمله اخیر گفت: ارزیابی‌های لازم انجام شده و با توجه به آسیب‌های واردشده، تصمیم بر انتقال ستاد انتظامی استان به مکان دیگری گرفته شده است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم عملیات ساخت ستاد جدید در کوتاه‌ترین زمان آغاز شود؛ چراکه محل فعلی در مرکز شهر قرار دارد و از نظر دسترسی و مسائل امنیتی نیازمند تغییر شرایط است.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به شرایط جنگی و مأموریت‌های پلیس اظهار کرد: پلیس علاوه بر تأمین امنیت عمومی، مسئولیت مهمی در حوزه امنیت داخلی نیز بر عهده دارد.

سردار ملکی افزود: رشادت کارکنان انتظامی، حضور به‌موقع و چابکی نیروها موجب شد دشمن در صحنه‌های مختلف ناکام بماند.

وی با اشاره به حمله به ستاد انتظامی فارس گفت: با پیش‌بینی‌ها و تدابیر فرماندهان، حفاظت اطلاعات و عقیدتی انتظامی، در این حادثه حتی یک نفر نیز جان خود را از دست نداد.

فرمانده انتظامی فارس خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون ۱۱ شهید انتظامی در استان فارس و ۶۰۸ شهید در سطح کشور تقدیم شده است.

پلیس فارس در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد

ملکی با تأکید بر آمادگی انتظامی فارس در شرایط فعلی گفت: پلیس در شرایط جنگی علاوه بر مأموریت‌های انتظامی، مسئولیت مهمی در حوزه امنیت داخلی دارد و مجموعه انتظامی استان در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها در تأمین امنیت گفت: انعکاس اقدامات پلیس و انتقال مشکلات و مطالبات مردم از سوی رسانه‌ها موجب می‌شود انتظامی با اشراف بیشتری در نقاط مختلف حضور پیدا کرده و برای رفع مشکلات اقدام کند.

فرمانده انتظامی فارس درباره وضعیت معیشتی کارکنان نیز گفت: شرایط اقتصادی کارکنان مطلوب نیست و فرماندهی انتظامی کشور تلاش‌های زیادی برای حمایت از آنان انجام داده است.

سردار ملکی افزود: پاداش‌هایی در حین خدمت به کارکنان پرداخت شده و برنامه‌هایی نیز برای ارتقای وضعیت رفاهی آنان در دست اجراست.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های هفته فراجا گفت: این برنامه‌ها از روز جمعه با شعار «پلیس مجاهد، ملت مقتدر، ایران سرفراز» در سراسر کشور آغاز می‌شود.

فرمانده انتظامی فارس افزود: نخستین برنامه هفته فراجا حضور کارکنان انتظامی در میز خدمت در مصلای شیراز و در حاشیه نماز جمعه خواهد بود و سایر برنامه‌ها نیز از سوی معاونت اجتماعی انتظامی استان اعلام می‌شود.