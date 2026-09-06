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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

نزاع دو راننده در شیراز جان زن میانجی را گرفت

نزاع دو راننده در شیراز جان زن میانجی را گرفت

شیراز- رئیس پلیس آگاهی فارس از دستگیری راننده‌ای خبر داد که در جریان درگیری در فلکه گاز شیراز، زن ۵۵ ساله‌ای را هل داد و موجب مرگ وی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی از دستگیری فردی خبر داد که در جریان یک درگیری در فلکه گاز شیراز، با هل دادن یک زن ۵۵ ساله موجب مرگ وی شده بود.

وی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره درگیری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در فلکه گاز شیراز، مأموران انتظامی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس پلیس آگاهی فارس افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک زن حدوداً ۵۵ ساله بر اثر اصابت ضربه به ناحیه سر به‌شدت مجروح و برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است.

درگیری دو راننده و ورود زن برای وساطت

حافظی ادامه داد: تحقیقات تکمیلی کارآگاهان نشان داد در شب حادثه، میان راننده یک دستگاه پژو ۲۰۶ و یک دستگاه خودروی ام‌جی درگیری فیزیکی رخ داده و این زن برای وساطت میان آنها وارد ماجرا شده است.

وی بیان کرد: در جریان این درگیری، یکی از رانندگان زن را هل داده و وی از پشت روی زمین سقوط کرده و سرش با سطح آسفالت برخورد کرده است.

رئیس پلیس آگاهی فارس گفت: این زن پس از برخورد سر با آسفالت بیهوش و به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

اعتراف متهم به هل دادن زن

حافظی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای شناسایی عامل این حادثه آغاز کردند و در نهایت راننده‌ای که زن را هل داده بود، شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر شد.

وی افزود: متهم در جریان تحقیقات به ارتکاب این اقدام اعتراف کرد و گفت در زمان درگیری با راننده خودروی مقابل، به دلیل عصبانیت با دو دست به سینه مقتول که برای وساطت وارد درگیری شده بود، ضربه زده و پس از زمین خوردن وی از محل متواری شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و روانه مرجع قضایی شد.

کد مطلب 6939404

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    نظرات

    • IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      5 2
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      لعنت به تو که روی زن دست بلند میکنی
    • حسابرس رسمی IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      3 2
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      این قاتل باید دومرتبه به قصاص محکوم بشه تا درس عبرتی برای افراد مثلا عصبانی گردد
    • بهروز IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      3 5
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      اعدامش کنید
    • IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      6 0
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      روحش شاد خدابیامرزدش بندخدا حتما زن دلسوزی بود خدارحمتش کند تسلیت به خانواده محترمش؟؟لعنت بر آن دو راننده بی عقل
    • لیلا US ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      2 0
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      والا منم تا میبینم جایی میخواد دعوا بشه میرم وساطتت میکنم ولی دیگه میترسم
    • کوروش RO ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      4 1
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      به نظر من هیچ وقت سعی نکنید دو نفر که به شدت عصبانی و باهم گلاویز هستند وساطت کنید در این مواقع به پلیس زنگ‌بزنید
    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      3 0
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      روحش شاد

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