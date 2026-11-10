به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی، با اشاره به اجرای پیمایش ملی سنجش سلامت نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی استان کرمان، اظهار داشت: با مدیریت معاونت اجتماعی و تلاش و پیگیری همکاران اداره امور اجتماعی این اداره‌کل، تا پایان روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه، این پیمایش در ۱۵ بنگاه اقتصادی استان کرمان اجرا شد و روند پیشرفت طرح در استان به ۹۵ درصد رسید.

وی با قدردانی از همکاری مجموعه عوامل اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی استان، افزود: بخش عمده‌ای از عملیات اجرایی این پیمایش با همت و همراهی این عزیزان به انجام رسیده است و امیدواریم با تکمیل این مرحله، گام مؤثری در جهت ارتقای سلامت نیروی کار برداشته شود.

مدیرکل تعاون کرمان با اشاره به اهداف این طرح، تصریح کرد: سنجش وضعیت سلامت نیروی کار، شناسایی ظرفیت‌ها و ارائه راهکارهای مناسب در جهت ارتقای سلامت کارگران شاغل در محیط‌های کاری، از مهم‌ترین اهداف این پیمایش ملی است که با جدیت در استان دنبال می‌شود.