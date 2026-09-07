به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، ظهر دوشنبه با اشاره به نقش بخش تعاون در اقتصاد استان کرمان گفت: از مجموع تعاونیهای فعال استان کرمان تعداد یک هزار و ۵۵۱ تعاونی در بخش کشاورزی فعالیت دارند که معادل ۲۵ درصد کل تعاونیهای استان است.
وی افزود: تعداد یکهزار و ۴۲۶ تعاونی نیز در حوزه خدمات فعال هستند و یک هزار و ۷۲ تعاونی در بخشهای صنعتی و معدنی فعالیت میکنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با اشاره به برنامههای توسعهای بخش تعاون بیان کرد: طی دو سال گذشته در زمینه تنقیح قوانین و اصلاح اساسنامهها اقدامات مناسبی در دولت چهاردهم انجام شده و در حوزه تأمین مالی نیز افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون دنبال شده است.
ابراهیمی، بر ضرورت بهرهگیری بیشتر از ظرفیت بانک توسعه تعاون در استان تأکید کرد و گفت: طی دو سال گذشته اعتباراتی در حوزه تولید و تثبیت اشتغال پرداخت شده و میزان کمکهای بلاعوض نیز به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
وی ادامه داد: تعاونیهای استان کرمان طی دو سال گذشته ۱۵۶ میلیون دلار صادرات داشتهاند که این میزان نشاندهنده ظرفیت قابل توجه این بخش در فعالیتهای اقتصادی و تجاری است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد نسبت به تعاونیها تصریح کرد: تعاونیها نباید صرفاً در مرحله ثبت باقی بمانند، بلکه باید به عاملیت اقتصادی مؤثر در مسیر توسعه استان تبدیل شوند.
ابراهیمی، همچنین از افتتاح طرحهای جدید تعاونی در هفته تعاون خبر داد و گفت: بیش از یکهزار میلیارد تومان طرح تولیدی تعاونیها در این هفته به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: امسال دو تعاونی از استان کرمان در جمع تعاونیهای برگزیده ملی قرار گرفتهاند که این موضوع بیانگر ظرفیت و توانمندی بخش تعاون استان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان همچنین از برگزاری همایش ملی تعاونیهای معدنی و دانشبنیان در این استان خبر داد و اظهار کرد: این همایش با محوریت کرمان در آبانماه برگزار خواهد شد.
توسعه مسکن کارگری در کرمان
ابراهیمی، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن کارگری اظهار کرد: تعداد یک هزار و ۲۸۶ واحد مسکن کارگری در استان کرمان در حال ساخت می باشد و ۵ هزار و ۳۵۹ واحد نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن در این حوزه تعریف شده است.
وی افزود: استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار نیز در راستای تأمین مسکن کارگران دنبال میشود و بر اساس برنامهریزی انجام شده، چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۴۰۰ واحد مسکن کارگری در شهرستان سیرجان بهصورت وبیناری و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح خواهد شد.
ظرفیت بانوان در اقتصاد استان کرمان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در ادامه با اشاره به ظرفیت بانوان در حوزه اشتغال و کارآفرینی گفت: خوداشتغالی بانوان یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی استان است که در ۵۳۴ رسته شغلی اعلامشده و ثبتشده در حوزه مشاغل خانگی دنبال میشود.
ابراهیمی، با بیان اینکه حضور بانوان در عرصههای مختلف اقتصادی استان قابل توجه است، افزود: بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختشده در حوزه خوداشتغالی به بانوان اختصاص یافته و تاکنون ۶۳۹ تعاونی در حوزه بانوان تشکیل شده است.
وی همچنین به اقدامات انجامشده در زمینه آموزش اعضای تعاونیها اشاره کرد و گفت: در مجموع، اعضای تعاونیهای استان کرمان ۸۰ هزار نفر ساعت آموزش تخصصی دریافت کردهاند که این آموزشها با هدف ارتقای توانمندی و افزایش بهرهوری تعاونیها انجام شده است.
اجرای طرحهای حمایتی و کالابرگ
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای برنامههای حمایتی اظهار کرد: تاکنون ۹ مرحله کالابرگ پرداخت شده است.
وی افزود: در قالب طرح «یسنا» برای خانوادههای دارای فرزند دوقلو و چندقلو، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان واریز میشود.
ابراهیمی، همچنین از فعال شدن کارت امید مادر از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، به ازای هر فرزند ماهانه دو میلیون تومان واریز میشود.
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