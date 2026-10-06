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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۴

اداره کار کرمان: جان‌باختگان معدن بیدوئیه کارگر مالک معدن نبودند

اداره کار کرمان: جان‌باختگان معدن بیدوئیه کارگر مالک معدن نبودند

کرمان- اداره کل کار کرمان با اشاره به حادثه ریزش دیواره معدن کرومیت بیدوئیه و جان‌باختن دو نفر، اعلام کرد:رابطه کاری جان‌باختگان معدن کرومیت بیدوئیه با مالک، کارگری و کارفرمایی نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان صبح سه شنبه در بیانیه‌ای درباره حادثه ریزش دیواره در معدن کرومیت بیدوئیه شهرستان فاریاب که به فوت دو نفر از افراد حاضر در محل منجر شد، ضمن ابراز تأسف و تسلیت به خانواده‌های داغدار، توضیحاتی را درباره وضعیت فعالیت افراد حادثه‌دیده ارائه کرد.

در این بیانیه آمده است: بررسی‌های اولیه میدانی از وضعیت فعالیت این معدن نشان می‌دهد افرادی که در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند، در چارچوب یک قرارداد مقاطعه‌کاری با مالک معدن، اقدام به عملیات استخراج سنگ کرومیت با استفاده از بیل مکانیکی شخصی می‌کردند.

بر این اساس نوع رابطه کاری حادثه‌دیدگان با مالک و بهره‌بردار معدن، از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و این رابطه صرفاً مبتنی بر ضوابط و مقررات حاکم بر روابط پیمانکاری (مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار) بوده و دو نفر در این محدوده معدنی بر اساس ضوابط و شرایط مذکور مشغول فعالیت بوده‌اند.

روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان همچنین درباره اظهارات منتسب به فرماندار شهرستان فاریاب در این زمینه اعلام کرد: مصاحبه انجام‌ شده به نقل از فرماندار شهرستان، مبتنی بر اطلاعات کافی درباره نحوه واگذاری و موضوع پیمان نبوده و این اداره کل این اظهارات را قویاً رد می‌کند.

کد مطلب 6969233

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