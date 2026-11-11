به گزارش خبرگزاری مهر، پولیتیکو نوشت: کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در حال بررسی بزرگ‌ترین بازنگری در برنامه‌ریزی نظامی این ائتلاف طی دست‌کم دو دهه گذشته هستند؛ بازنگری‌ای که بر اساس آن، مقابله با روسیه بر اعزام نیروهای بیشتر به مأموریت‌هایی در مناطقی مانند عراق و افغانستان اولویت خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، ۳۲ عضو ناتو مذاکراتی را درباره تعیین توانمندی‌های نظامی مورد نیاز ائتلاف آغاز کرده‌اند؛ مذاکراتی که مشخص می‌کند کشورهای عضو در صورت بروز درگیری چه نیروها، تسلیحات و منابع مالی را در اختیار ناتو قرار خواهند داد.

چهار دیپلمات ناتو که با پیش‌نویس سند برنامه‌ریزی نظامی ائتلاف آشنا هستند، به پولیتیکو گفته‌اند در متن پیشنهادی، دیگر از اعضا انتظار نمی‌رود هم‌زمان نیروهای کافی برای مشارکت در یک جنگ گسترده در اروپا و انجام چندین مأموریت کوچک‌تر مدیریت بحران در خارج از قلمرو این ائتلاف را تأمین کنند.

بر اساس این پیشنهاد، اعضا به‌جای آمادگی هم‌زمان برای هر دو سناریو، منابع و نیروهای خود را متناسب با یکی از این دو وضعیت برنامه‌ریزی خواهند کرد. در واقع، پیش‌نویس مورد بحث با جایگزین کردن واژه «یا» به‌جای «و»، اولویت را به آمادگی برای یک سناریو می‌دهد.

این بازنگری در چارچوب سندی موسوم به «راهنمای سیاسی» انجام می‌شود که بخشی از روند چهار ساله تعیین الزامات جدید توانمندی نظامی ناتو است و قرار است تا سال ۲۰۲۹ به تصویب نهایی اعضا برسد. انتظار می‌رود کشورهای عضو تا فوریه درباره این سند به توافق برسند.

با این حال، یک مقام ارشد ناتو تأکید کرده است که این تغییر به معنای کنار گذاشتن مأموریت‌های مدیریت بحران نیست و تصمیم‌گیری درباره محل اعزام نیروها همچنان در اختیار رهبران سیاسی کشورهای عضو خواهد بود.

پولیتیکو همچنین گزارش داد که این پیشنهاد در صورت تصویب، به‌طور خودکار مأموریت‌های جاری ناتو، از جمله در کوزوو و عراق را متوقف نخواهد کرد اما می‌تواند بر اولویت‌بندی و تخصیص نیروها و تجهیزات نظامی این ائتلاف در سال‌های آینده تأثیر بگذارد.