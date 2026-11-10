به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع در هیئت مذاکره‌کننده روسیه اعلام کرد که مسکو معتقد است محور اصلی دور جدید مذاکرات صلح اوکراین که قرار است از امروز (سه‌شنبه) در ابوظبی آغاز شود، تلاش برای تدوین عناصر اصلی یک چارچوب امنیتی جدید برای اروپا پس از جنگ خواهد بود.

مقام‌های روسیه و اوکراین قرار است در این نشست که با میانجیگری آمریکا برگزار می‌شود، به مدت دو روز گفت‌وگو کنند. این نخستین دور مذاکرات دو کشور از ماه فوریه تاکنون است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته احتمال دستیابی به توافقی گسترده برای پایان دادن به جنگ چهار سال و نیمه اوکراین را مطرح کرده و گفته بود که امنیت اروپا نیز می‌تواند بخشی از این توافق باشد.

این منبع افزود که مذاکرات بر ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از تهدیدها و تقویت ثبات منطقه‌ای متمرکز خواهد بود.

وی تأکید کرد: حل‌وفصل مسئله اوکراین، با وجود اهمیت حیاتی آن، تنها یکی از جنبه‌های این گفت‌وگوی گسترده است و در مقایسه با هدف اصلی یعنی ایجاد معماری امنیتی جامع و تجزیه‌ناپذیر برای سراسر قاره اروپا در اولویت پایین‌تری قرار دارد.

انتظار می‌رود نمایندگانی از فرانسه، انگلیس، آلمان، اتحادیه اروپا، ناتو و ایتالیا نیز در ابوظبی حضور داشته باشند و با مقام‌های آمریکایی و اوکراینی گفت‌وگو کنند. با این حال، روسیه اعلام نکرده است که این هفته مذاکره مستقیمی با طرف‌های اروپایی خواهد داشت یا خیر.

هیئت ۱۱ نفره روسیه به ریاست ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور روسیه در این مذاکرات شرکت می‌کند. دو معاون وزیر خارجه و شماری از مقام‌های ارشد نظامی و اطلاعاتی روسیه نیز در ترکیب این هیئت حضور دارند.