به گزارش خبرگزاری مهر ، مختار سلحشور در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: شامگاه سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، در پی گزارش سقوط مردی ۶۰ ساله از ارتفاعات روستای ماشکار در منطقه سیاهو شهرستان بندرعباس، یک تیم عملیاتی متشکل از نجاتگران تیم واکنش سریع و امدادگران شهرستان بندرعباس، با مجموع ۶ نیروی عملیاتی، به محل حادثه اعزام شد.

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وی افزود: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر پس از حضور در منطقه، با انجام حدود چهار ساعت پیمایش در مسیرهای کوهستانی و جست‌وجوی میدانی، موفق به دسترسی به پیکر فرد جان‌باخته شدند.

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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان ادامه داد: با همکاری نیروهای مردمی حاضر در منطقه، پیکر فرد جان‌باخته از محل حادثه به نقطه امن منتقل و در نهایت به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

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مهندس مختار سلحشور در پایان ضمن قدردانی از تلاش نجاتگران و امدادگران این جمعیت، از همکاری نیروهای مردمی و همراهی عوامل انتظامی در روند اجرای این عملیات تشکر کرد.