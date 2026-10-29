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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

امدادرسانی هلال‌احمر به ۱۴۷ نفر در مهرماه ۱۴۰۵ در هرمزگان

امدادرسانی هلال‌احمر به ۱۴۷ نفر در مهرماه ۱۴۰۵ در هرمزگان

بندرعباس - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان از پوشش ۵۷ حادثه و امدادرسانی به ۱۴۷ نفر در مهرماه ۱۴۰۵ با مشارکت ۵۶ تیم عملیاتی و ۲۴۱ نیروی امدادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در مهرماه امسال نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر در ۵۷ حادثه حضور یافتند و به ۱۴۷ نفر خدمات امدادی ارائه کردند.

وی افزود: در این مأموریت‌ها ۵۶ تیم عملیاتی با مشارکت ۲۴۱ نیروی امدادی در حوادث مختلف استان حضور یافته و به حادثه دیدگان خدمات‌رسانی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان با اشاره به وضعیت مصدومان این حوادث، بیان کرد: از مجموع افراد بهره‌مند از خدمات امدادی ۶۹ نفر مصدوم بودند که ۲۲ نفر پس از دریافت اقدامات اولیه امدادی برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلحشور با تأکید بر اهمیت آمادگی امدادگران و نجاتگران برای مواجهه با حوادث بر ضرورت تقویت توان عملیاتی و حضور سریع در صحنه حوادث تأکید کرد.

وی ارائه خدمات امدادی به موقع به آسیب دیدگان را از اولویت‌های جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان دانست.

کد مطلب 6993550

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