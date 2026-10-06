به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور با تشریح عملکرد این جمعیت از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر در این مدت با حضور در صحنه ۲۹۵ حادثه، خدمات امدادی مورد نیاز را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند که در مجموع، یک‌هزار و ۲۶۴ نفر تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفتند.

وی افزود: از مجموع حادثه‌دیدگان، ۳۶۹ نفر مصدوم بودند که ۱۵۳ نفر از آنان پس از دریافت خدمات اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان ادامه داد: حوادث جاده‌ای، کوهستانی و سایر سوانح، بخشی از مأموریت‌های امدادی این جمعیت در شش‌ماهه نخست سال جاری بوده است و تیم‌های عملیاتی متناسب با نوع حادثه در صحنه حضور یافتند.

سلحشور با اشاره به ظرفیت عملیاتی هلال‌احمر هرمزگان گفت: حضور یک‌هزار و ۵۶۳ نیروی امدادی در قالب ۴۴۷ تیم عملیاتی، بیانگر ظرفیت مناسب جمعیت برای پاسخگویی به حوادث و ارائه خدمات امدادی در نقاط مختلف استان است.

وی خاطرنشان کرد: حفظ آمادگی نیروهای عملیاتی، تقویت توان پاسخگویی و حضور سریع و مؤثر در صحنه حوادث، از اولویت‌های جمعیت هلال‌احمر هرمزگان است و این روند با هدف ارائه خدمات امدادی به‌موقع و مؤثر به مردم استان ادامه خواهد داشت.