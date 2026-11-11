به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی ظهر چهارشنبه در یکصد و سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه امروز در جنگ ترکیبی دشمن حضور داریم بیان کرد: یکی از وجوه این نبرد، اقتصادی است.

وی با بیان اینکه دشمن همه امکانات و ظفیت های خود را بر علیه ملت ایران اسلامی به کار گرفته است، افزود: ضربه زدن به ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران هدف دشمن است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا همچنین گفت: دشمن بعد از شکستی که در عرصه نبرد نظامی از ایران اسلامی خورده به دنبال جبهه نبرد اقتصادی است.

رحیمی با بیان اینکه همه می بایست تلاش کنیم تا در این نبرد اقتصادی با همگرایی و انسجام بر مشکلات فائق بیائیم، ابراز کرد: در تلاش هستیم که به بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت کمک کنیم تا مشکلات را حل کنیم.

وی از ورود پلیس اقتصادی به مقوله تعهدات ارزی خبر داد و گفت: پیگیری مشکلات تعهدات ارزی با رویکرد حمایتی در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس اقتصادی فراجا با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور، تأمین و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی اهمیت زیادی دارد ، افزود: تقابل با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مطرح نیست بلکه در تلاش هستیم تا به بانک مرکزی کمک کنیم.