سردار رحیمی: ۳ میلیارد یورو اعتبار به چرخه بانکی کشور بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور استاندار، دادستان عمومی و انقلاب، فرمانده انتظامی استان، نایب رئیس اتاق قم، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، بر اهمیت حیاتی اقتصاد در شرایط کنونی و نقش دستگاه‌های نظارتی در پشتیبانی از تولید و تجارت تأکید کرد.



وی با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه زدن به نظام از مسیر فشارهای اقتصادی، فعالیت فعالان بخش خصوصی را مصداق جهاد دانست و گفت: دشمن یکی از اولویت‌های اصلی خود را ضربه به اقتصاد قرار داده است؛ بنابراین، تمامی فعالان این حوزه اعم از صنعتگران و تجار، در خط مقدم مقابله با این توطئه قرار دارند؛ وظیفه پلیس امنیت اقتصادی نیز حمایت بی‌قید و شرط از این فعالان است تا چرخ تولید کشور با قدرت بچرخد.



سردار رحیمی با اشاره به رویکرد جدید پلیس در حوزه امنیت اقتصادی افزود: در دو سال اخیر تلاش کردیم ادبیات غالب پلیس، حمایت و تکریم فعالان اقتصادی باشد؛ از همین رو، اداره کل توسعه امنیت اقتصادی را در پلیس راه‌اندازی کردیم تا به صورت تخصصی مشکلات فعالان اقتصادی را در تعامل با دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی حل‌وفصل کند چرا که ما معتقدیم امنیت اقتصادی، بستر اصلی برای شکوفایی سایر ابعاد کشور است.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عملیاتی پلیس در برخورد با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: در کنار حمایت، وظیفه ما برقراری نظم و برخورد با متخلفان است؛ اخیراً با همکاری دستگاه قضایی، رسیدگی به پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی را با جدیت پیگیری کردیم که در یک نمونه، با ۱۸۸ پرونده رسیدگی‌شده، بالغ بر ۳ میلیارد یورو اعتبار به چرخه بانکی کشور بازگشت.



سردار رحیمی همچنین ضمن تأکید بر لزوم برخورد با قاچاق کالا، تصریح کرد: پلیس با تجارت قانونی که در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت صمت باشد، مخالف نیست، مشکل اصلی ما قاچاق سازمان‌یافته‌ای است که سالانه حدود یک‌سوم اقتصاد کشور را هدف قرار می‌دهد، به تولید داخل ضربه می‌زند و باعث بیکاری کارگران می‌شود، مقابله با این پدیده، وظیفه قطعی ما برای صیانت از تولید ملی است.



وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های استاندار قم، اظهار داشت: امیدواریم با وفاق و همدلی میان دولت و بخش خصوصی، موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی برداشته شده و با پویایی اقتصاد، توطئه‌های دشمنان در فروپاشی نظام نقش‌برآب شود.