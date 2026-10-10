به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، با اشاره به اینکه استفاده از کارت بازرگانی اجاره ای جرم است، بیان داشت: استفاده از کارت های بازرگانی دیگران برای فرار از اظهار و پرداخت مالیات، دورزدن قانون و به منظور عدم پرداخت تعهدات ارزی انجام می شود که همه اینها نه تنها جرم بلکه در شرایط موجود خیانت به یک ملت است از این رو مقابله با اینگونه افراد موجود جزو اولویت های این پلیس است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه دراین رابطه کارآگاهان پلیس گمرک امنیت اقتصادی فراجا با رصد و پیگیری فعالیت های یک شرکت که با استفاده از ۳۴ کارت بازرگانی اجاره ای فعالیت تجاری غیر قانونی می‌کردند را شناسایی ومورد هدف قرار دهند، عنوان داشت: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد اعضا این باند سازمان یافته در طول فعالیت ناسالم تجاری خود مقدار۱/۷ میلیارد یورو عدم ایفای تعهدات ارزی داشته اند.

سردار رحیمی با اشاره به احضار و دستگیری ۱۰۵ نفر از مطلعین و اعضا این شبکه سازمان یافته و اینکه این جوانب مختلف این پرونده همچنان در حال رسیدگی است، بیان کرد: تجار گرامی بدانند که استفاده از کارت بازرگانی اجاره ی جرم و پیگیر قانونی دارد و پلیس امنیت اقتصادی در این حوزه بدون هیچ اغماضی انجام خواهد شد.