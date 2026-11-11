به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اکبرپور، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره راه‌اندازی واحد بازیافت ماسه‌های سوخته ریخته‌گری در استان تهران اظهار کرد: حجم قابل توجه این ماسه‌های سوخته در صنایع ریخته‌گری و چالش‌های ناشی از دفع غیراصولی آن‌ها، همواره یکی از موضوعات مهم در مدیریت پسماندهای صنعتی بوده است.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مواجهه با این پسماندها افزود: دفع‌محور بودن این رویکرد، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی، موجب از دست رفتن بخشی از مواد و منابع قابل بازیابی می‌شود و حرکت به سمت بازیافت و بازچرخانی این پسماندها ضرورتی فنی و اقتصادی است.

اکبرپور درباره مراحل طی‌شده تا رسیدن به این نقطه تصریح کرد: با همکاری مجموعه‌های فناور و دانش‌بنیان، ابتدا امکان‌سنجی فنی و اجرای پایلوت فرایند بازیافت در یکی از واحدهای صنعتی انجام شد و نتایج آن، زمینه توسعه این فعالیت در قالب یک واحد مستقل را فراهم کرد.

وی درباره وضعیت کنونی طرح گفت: با ورود و حمایت سرمایه‌گذار بخش خصوصی، اقدامات لازم برای اخذ مجوزهای قانونی و زیست‌محیطی این واحد در حال انجام است و طرح در آستانه آغاز فعالیت قرار دارد.

معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر اهمیت طراحی زنجیره یکپارچه مدیریت این پسماندها افزود: در الگوی مورد نظر، فقط احداث یک واحد بازیافت مدنظر نیست، بلکه باید زنجیره‌ای شامل شناسایی و ثبت واحدهای تولیدکننده، برآورد کمی و کیفی پسماند، جمع‌آوری و حمل‌ونقل ضابطه‌مند، پردازش و بازیابی مواد و بازگشت محصولات به چرخه تولید شکل بگیرد.

وی با اشاره به رویکرد لجستیک معکوس و اقتصاد چرخشی تصریح کرد: این الگو ضمن کاهش بار دفع، مصرف مواد اولیه و هزینه‌های تأمین منابع را نیز کاهش می‌دهد.

اکبرپور درباره الزامات فنی و زیست‌محیطی این فرایند گفت: تحقق این هدف مستلزم کنترل کامل فرایند بازیافت از نظر فنی و زیست‌محیطی است؛ از جمله مشخصه‌یابی پسماند ورودی، ارزیابی ترکیبات و آلاینده‌های احتمالی، کنترل گردوغبار و انتشار آلاینده‌های هوا، مدیریت پساب و پسماندهای ثانویه و پایش کیفیت محصول بازیافتی.

وی تأکید کرد: قابلیت استفاده مجدد از ماسه بازیافتی باید متناسب با نوع کاربرد و بر اساس آزمون‌های فنی و استانداردهای مربوط احراز شود تا بازیافت به انتقال آلودگی از یک محیط به محیط دیگر منجر نشود.

این مقام مسئول درباره نقش مشارکت بخش خصوصی و فناوری‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: تجربه این طرح نشان می‌دهد با شناسایی دقیق مسئله، اجرای پایلوت، ارزیابی نتایج و فراهم کردن بستر مشارکت سرمایه‌گذاران، می‌توان بخشی از چالش‌های مزمن زیست‌محیطی صنایع را از طریق راهکارهای فناورانه و اقتصادی برطرف کرد.

وی افزود: در این الگو، پسماند به‌جای آنکه صرفاً هزینه‌ای برای دفع باشد، به‌عنوان منبعی بالقوه برای بازیابی مواد و ایجاد ارزش افزوده مورد توجه قرار می‌گیرد.

اکبرپور در پایان تأکید کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران از توسعه راهکارهای علمی، فناورانه و اقتصادی برای مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی حمایت می‌کند و بر رعایت الزامات قانونی، اخذ مجوزهای لازم، کنترل آلایندگی فرایند بازیافت و نظارت بر عملکرد واحد تأکید دارد.