مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سرشماری ثبتی‌مبنا، مراجعه حضوری مأموران آمارگیر با هدف تطبیق و راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌شده انجام می‌شود و همکاری خانوارهای منتخب در این مرحله ضروری است.

وی افزود: بخش عمده اطلاعات مورد نیاز خانوارها و واحدها پیش‌تر از طریق سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی جمع‌آوری شده است؛ بنابراین قرار نیست تمامی خانوارها مورد سرشماری حضوری قرار گیرند، بلکه مراجعه مأموران به خانوارهای منتخب با هدف بررسی صحت و تکمیل اطلاعات انجام می‌شود.

شفیعی با اشاره به یشرفت ۵۰ درصدی سرشماری این استان و ارسال پیامک تکمیل اطلاعات به سرپرستان خانوار.تصریح کرد: انتخاب برخی خانوارها برای مراجعه حضوری به معنای ضرورت همکاری آنان با مأموران آمارگیر است و از خانوارهای مشمول درخواست می‌شود با پاسخگویی دقیق و ارائه اطلاعات مورد نیاز، در اجرای صحیح این طرح ملی مشارکت کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی با اشاره به برخی نارسایی‌ها در تطبیق اطلاعات سامانه‌ای ادامه داد: بخشی از اطلاعات به‌ویژه در زمینه ارتباط و انطباق کد ملی افراد با کد پستی محل سکونت، از طریق سامانه‌های موجود به‌صورت دقیق و قطعی قابل استخراج نبوده است.

شفیعی تاکید کرد: به همین منظور برای سرپرستان خانواری که اطلاعات آن‌ها نیازمند تکمیل یا اصلاح است، پیامک ارسال شده تا با مراجعه به سامانه «دولت من»، اطلاعات خانوار خود را تکمیل و وضعیت کد پستی محل سکونت را مشخص کنند.