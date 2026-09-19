به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی عصر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای استان مرکزی اظهار کرد: برنامهریزی مبتنی بر واقعیتهای جمعیتی و برخورداری از آمار دقیق و بهروز، مبنای تصمیمگیری صحیح و پیششرط تحقق عدالت در توزیع امکانات، منابع و خدمات میان مردم است.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای اشتغالزایی و حضور جمعیت سیال در شهرستانهای استان، ثبت و احصای دقیق آمارهای جمعیتی ضروری است تا برنامهریزیها بر اساس جمعیت واقعی انجام شده و زمینه ارائه متناسب و عادلانه خدمات زیربنایی و روبنایی فراهم شود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: آمار دقیق جمعیت سیال و اتباع در شهرستانهای پرتراکم باید در فرآیند برنامهریزیهای کلان کشور لحاظ شود تا تخصیص منابع و ارائه خدمات متناسب با جمعیت واقعی و نیازهای هر منطقه انجام گیرد.
وی ادامه داد: شهرهای اراک، ساوه، زرندیه، محلات و دلیجان به دلیل ظرفیتهای بالای اشتغال با جمعیت سیال مواجهاند و میزان ارائه خدمات در این مناطق، در مواردی فراتر از جمعیت ثبتشده است.
استاندار مرکزی تاکید کرد: مجموعه مدیریت این استان و سازمان مدیریت و برنامهریزی با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، برای تحقق اهداف سرشماری پیشرو آمادگی کامل دارند و فرآیند هماهنگی، نظارت و پیگیریهای لازم تا اجرای دقیق و مطلوب این طرح استمرار خواهد داشت.
وی افزود: آمارهای دقیق جمعیتی، مبنای تصمیمگیری و برنامهریزی در سطوح مختلف است و توجه به این دادهها میتواند زمینه تخصیص هدفمند منابع، توزیع عادلانه امکانات و ارتقای کیفیت و سطح خدماترسانی به شهروندان را فراهم کند.
زندیهوکیلی با اشاره به اهمیت سرشماری ثبتیمبنا در ارتقای نظام آماری کشور بیان کرد: تکمیل و بهروزرسانی پایگاههای اطلاعات جمعیتی، امکان شناسایی دقیقتر الگوهای جابهجایی جمعیت، تغییرات سکونت و نیازهای واقعی مناطق را فراهم میکند و میتواند مبنای دقیقتری برای پیشبینی نیازهای خدماتی، تعیین اولویتهای توسعهای و هدفگذاری اعتبارات در استان مرکزی قرار گیرد.
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