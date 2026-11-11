به گزارش خبرگزاری مهر، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت در سخنانی که از یک شبکه اجتماعی رسانه ای شد، اعلام کرد: باید بحث های جدی درباره مسائل جدی مربوط به مسیر آینده حزب دموکرات انجام دهم.

این سناتور ارشد آمریکایی اذعان کرد: سیاست خارجی از دیدگاه من بخش مهمی از این مباحث است. جنگ ویتنام و جنگ عراق بر پایه دروغ بودند و به باور من، جنگ علیه ایران هم بر پایه یک دروغ است.

این در حالیست که وی پیشتر خطاب به ترامپ گفته بود: به‌ جای صرف میلیاردها دلار برای بمب، بیایید به فکر خانواده‌های کارگر آمریکا باشیم. همین حالا به جنگ علیه ایران پایان بده.