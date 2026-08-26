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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۳

سناتور آمریکایی: جنگ علیه ایران بی‌نتیجه و غیر قانونی است

سناتور آمریکایی: جنگ علیه ایران بی‌نتیجه و غیر قانونی است

سناتور دموکرات آمریکا با بی نتیجه خواندن جنگ افروزی کشورش علیه ایران از عملکرد ترامپ انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کریس ون هولن سناتور دموکرات آمریکا تاکید کرد: ترامپ به صورت فاحشی از جنگ غیر قانونی علیه ایران بهره برداری می کند.

وی اضافه کرد: ترامپ به بهره بردای از رنج های مردم آمریکا از جمله تبعات جنگ بی فایده علیه ایران ادامه می دهد.

ساعاتی قبل نیز برنی سندرز سناتور آمریکایی دیگر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دلیلی وجود دارد که جایگاه ما در جهان رو به افول است. ترامپ همزمان درگیر جنگ با ایران، جنگ تجاری با کانادا و جنگ سرد با چین است و در عین حال با توانمندسازی بنیامین نتانیاهو به تشدید بحران‌ها دامن می‌زند.

کد مطلب 6928114

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    نظرات

    • سازگار IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      0 0
      پاسخ
      اصلا امریکای ۲۵۰ساله روی بی قانونی وغیرقانونی شکل گرفته است ؟حالا این سناتورمعلوم نیست جیب کدام جناح یادسته را میخواهدبزندکه کلامی بدرستی ادا نمود؟

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