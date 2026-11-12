به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، پزشکان مرکز پزشکی وکسنر دانشگاه ایالتی اوهایو ۱۸ بیمار مبتلا به ملانوم را که می‌توان با جراحی از بین برد، درمان کردند.

کارآزمایی کوچک بود و شامل گروه مقایسه نمی‌شد، بنابراین نمی‌تواند کارآمدی این رویکرد را ثابت کند. اما این یافته به گزینه ای ارزان و آماده اشاره می کند، در زمانی که بسیاری از واکسن های سرطان به صورت سفارشی برای هر بیمار ساخته می شوند.

بیماران ابتدا یک واکسن استاندارد آنفلوانزا را در بازو دریافت کردند. چند روز بعد، و سپس ۱۲ روز پس از آن، به تومورهای ملانوم آنها مستقیماً همان واکسن آنفلوانزا تزریق شد. برای اکثر بیماران، تزریق به تومور تقریباً سه برابر دوز استاندارد آنفلوانزا بود. هیچ عارضه جانبی جدی ظاهر نشد.

دو هفته بعد، جراحان تومورها را برداشتند. بیشتر نمونه‌های بافتی مملو از سلول‌های ایمنی بودند و آزمایش‌های خون نشانه‌هایی از روشن شدن سیستم ایمنی را نشان داد.

با جراحی، تومورها در هفت بیمار علائم کوچک شدن را نشان دادند. سه بیمار اصلا سلول سرطانی نداشتند.

دکتر «ایان گاربارین»، یکی از متخصصان جراحی در ایالت اوهایو، گفت: «الگوی بسیار قابل توجهی پدیدار شد. واکسن آنفلوانزا به بدن نمی آموزد که سرطان را تشخیص دهد. در عوض، مشکل را در داخل تومور ایجاد می کند.»

بسیاری از سرطان ها با ارسال سیگنال هایی که سلول های ایمنی را دور نگه می دارند زنده می مانند. واکسن این آرامش را از بین می‌برد و سلول‌های ایمنی را جذب می‌کند که تکه‌هایی از تومور در حال مرگ را جمع‌آوری می‌کنند و سیستم دفاعی بدن را به سمت آن نشانه می‌گیرند.

گاربارین معتقد است که این واکسن می‌تواند در کنار مهارکننده‌های ایست بازرسی مانند Keytruda و Opdivo، داروهایی که به سیستم ایمنی بدن در مبارزه با سرطان کمک می‌کنند، بهتر عمل کند. تیم او اکنون در حال آزمایش این جفت شدن در بیمارانی است که ملانوم آنها گسترش یافته و نمی توان آنها را با جراحی برداشت.