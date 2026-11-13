به گزارش خبرنگار، سردار شهرام امیریان ، در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: سی‌ویکمین طرح آرامش در شهر با هدف پاکسازی نقاط آلوده شهری و روستایی و همچنین پاکسازی اطراف مراکز و محیط‌های آموزشی، به مدت چهار روز در سطح استان و با محوریت کلان‌شهرهای استان اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح و با بهره‌گیری از توان عملیاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، ۴۰۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر و هشت عدد قرص روان‌گردان کشف شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: در این عملیات، ۴۸۴ نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری و ساماندهی شدند و ۱۳۸ خرده‌فروش مواد مخدر به همراه چهار قاچاقچی نیز دستگیر شدند.

امیریان با اشاره به دیگر دستاوردهای این طرح تصریح کرد: توقیف پنج دستگاه خودرو و موتورسیکلت و کشف تعدادی قبضه سلاح سرد از دیگر نتایج اجرای این طرح بود.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با مواد مخدر خاطرنشان کرد: برخورد با هنجارشکنان و مقابله با فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر که موجب نگرانی شهروندان می‌شود، به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.