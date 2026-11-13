به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به تأثیر مقاومت مردم ایران بر تحولات سیاسی آمریکا اظهار کرد: ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و اقدامات آمریکا، آثار خود را در فضای سیاسی این کشور نیز نشان داده است.

وی با اشاره به نتایج یک نظرسنجی در آمریکا افزود: بر اساس این نظرسنجی، ۷۴ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند که موضوع جنگ آمریکا علیه ایران، عاملی مهم یا بسیار مهم در تصمیم آن‌ها برای شرکت در انتخابات بوده است.

امام‌جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه این آمار نشان‌دهنده تأثیر تحولات مربوط به ایران بر فضای داخلی آمریکاست، گفت: برخی تلاش می‌کنند این واقعیت را پنهان یا نادیده بگیرند، اما ایستادگی مردم ایران و پیامدهای جنگ، در تصمیم‌گیری و فضای سیاسی جامعه آمریکا اثرگذار بوده است.

مقاومت ایران پنج پیامد سیاسی در آمریکا ایجاد کرد

مهدوی با تأکید بر اینکه دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در ساختار کلی سیاست آمریکا تفاوت اساسی با یکدیگر ندارند، اظهار کرد: نباید تصور شود که با شکست یک حزب و روی کار آمدن حزب دیگر، سیاست آمریکا در قبال ایران به‌طور خودکار تغییر خواهد کرد، زیرا هر دو جریان در چارچوب ساختار سیاسی این کشور حرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: با این حال، مقاومت مردم ایران دست‌کم پنج پیامد مهم در فضای سیاسی آمریکا به دنبال داشته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری نخستین پیامد را شکست حزب حاکم در انتخابات عنوان کرد و گفت: مسئولان آمریکایی بارها مدعی پیروزی در حمله به ایران شدند و تلاش کردند این اقدامات را موفقیت‌آمیز جلوه دهند، اما نتایج انتخابات واقعیت دیگری را آشکار کرد.

وی افزود: در برخی ایالت‌ها افرادی با سابقه سیاسی و هزینه‌های انتخاباتی بالا، به دلیل حمایت از رژیم صهیونیستی نتوانستند رأی لازم را کسب کنند، در حالی که نامزدی که مخالفت خود را با جنگ علیه ایران اعلام کرده بود، با هزینه‌کرد کمتر توانست رأی مردم را به دست آورد.

مهدوی دومین پیامد را تغییر محاسبات مسئولان امنیتی و اطلاعاتی آمریکا دانست و بیان کرد: آن‌ها اکنون ناچارند بررسی کنند جنگی که علیه ایران به راه انداختند، چه دستاورد و چه پیامدهایی برای آمریکا داشته و چه تأثیری بر شرایط داخلی این کشور گذاشته است.

وی تصریح کرد: ممکن است این بررسی‌ها در مواضع علنی مطرح نشود، اما مراکز امنیتی و اطلاعاتی آمریکا ناچارند نتایج این تحولات را در محاسبات خود مورد توجه قرار دهند.

امام‌جمعه موقت اصفهان، تضعیف جایگاه آمریکا در جهان و به‌ویژه در میان متحدان اروپایی و کشورهای منطقه را سومین پیامد مقاومت ایران عنوان کرد و گفت: برخی کشورها تصور می‌کردند آمریکا می‌تواند برای آن‌ها امنیت ایجاد کند و همچنان جایگاه قدرتمندی در معادلات جهانی دارد، اما تحولات اخیر این تصور را با چالش روبه‌رو کرده است.

فاصله سیاست حاکمان آمریکا با خواست مردم آشکار شد

مهدوی، چهارمین پیامد این تحولات را آشکارشدن فاصله میان خواست مردم آمریکا و سیاست‌های حاکمان این کشور دانست و اظهار کرد: وقتی بخش قابل‌توجهی از مردم آمریکا، موضوع جنگ علیه ایران را در تصمیم انتخاباتی خود مؤثر می‌دانند، این مسئله نشان می‌دهد میان خواست جامعه و سیاست‌های مسئولان فاصله وجود دارد.

وی افزود: مسئولان آمریکا برخلاف خواست بخشی از جامعه خود، برای حمایت از رژیم صهیونیستی هزینه می‌کنند و این مسئله نمی‌تواند بدون پیامدهای سیاسی و اجتماعی باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری پنجمین پیامد را وادارشدن حزب دموکرات به بازنگری در سیاست‌های خود عنوان کرد و گفت: دموکرات‌ها نیز برای تقویت جایگاه خود در میان مردم آمریکا ناچارند در رویکردهایشان تجدیدنظر کنند، زیرا ادامه همان سیاست‌ها می‌تواند به نارضایتی عمومی و تضعیف موقعیت سیاسی آن‌ها منجر شود.

آمریکا از کودتا تا تحریم برای ضربه به ایران تلاش کرد

مهدوی با اشاره به سابقه اقدامات آمریکا علیه ایران اظهار کرد: برای درک شرایط امروز باید مروری بر اقداماتی داشت که آمریکا طی سال‌های گذشته برای تضعیف و شکست ایران انجام داده است؛ از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا حمایت مالی و تسلیحاتی از مخالفان، ایجاد اختلاف، تبلیغات گسترده علیه نظام و اعمال تحریم‌های مختلف.

وی ادامه داد: آمریکا از ابزارها و روش‌های گوناگون برای ضربه‌زدن به کشورمان استفاده کرده و همچنان نیز با تحریم و فشار به دنبال پیشبرد اهداف خود است.

امام‌جمعه موقت اصفهان افزود: مردم ایران بدون آنکه حتی یک ریال برای فعالیت در داخل آمریکا هزینه کنند، بدون ارسال سلاح و بدون دخالت در ایجاد اختلاف میان مردم آن کشور، تنها با ایستادگی و پافشاری بر آرمان‌های خود توانسته‌اند بر فضای سیاسی آمریکا تأثیر بگذارند.

وی اقدامات آمریکا علیه ایران را مغایر با قانون، عقلانیت و وجدان بشری دانست و گفت: ملت ایران در شرایطی که دشمن از ابزارهای مختلف برای شکست کشور استفاده می‌کند، پای آرمان‌های انقلاب ایستاده است و این استقامت، آمریکا را با چالش‌های سیاسی و اجتماعی مواجه کرده و توجه مردم جهان را به خود جلب کرده است.

اقتدار و اتحاد، دو رکن ایستادگی کشور است

مهدوی با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و اقتدار کشور اظهار کرد: این دو مؤلفه به یکدیگر وابسته‌اند؛ اتحاد بدون اقتدار آسیب‌پذیر است و اقتدار بدون اتحاد نیز می‌تواند با شکست روبه‌رو شود.

وی افزود: حاصل همراهی اتحاد و اقتدار، استقامت مردمی است که از ابتدای انقلاب تاکنون بر اهداف و آرمان‌های خود ایستاده و از آن‌ها حمایت کرده‌اند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به توان نیروهای مسلح کشور گفت: نیروهای مسلح از جمله ارتش و سپاه برای تقویت توان دفاعی کشور تلاش می‌کنند و مواضع اخیر درباره پاسخ به هرگونه اقدام علیه ایران، نشان‌دهنده بخشی از اقتدار دفاعی کشور است.

وی افزود: اعلام شده است در صورتی که کشورهای دوردست و پایگاه‌های اروپایی برای کمک به آمریکا وارد عمل شوند، آن پایگاه‌ها نیز هدف قرار خواهند گرفت.

بی‌توجهی به قانون و فساد به اتحاد جامعه آسیب می‌زند

مهدوی یکی از عوامل تهدیدکننده اتحاد داخلی را عمل‌نکردن به قانون و بی‌توجهی به مقابله با فساد علنی دانست و گفت: مجری قانون باید به وظیفه خود عمل کند و اگر مسئول اجرای قانون خود از انجام وظایفش سر باز زند، این رفتار می‌تواند به اعتماد عمومی و اتحاد جامعه آسیب وارد کند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون در جامعه افزود: اگر برخی مسئولان تصور می‌کنند با سکوت در برابر بی‌قانونی و فساد علنی، مردم به‌تدریج به این شرایط عادت می‌کنند، باید در محاسبات خود تجدیدنظر کنند.

امام‌جمعه موقت اصفهان اظهار کرد: قانون الهی تغییر نمی‌کند و مسئولانی که در جامعه قدرت و مسئولیت دارند، باید برای تقویت امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از فساد اقدام کنند.

وی با اشاره به انتظار مردم برای تغییر رویه برخی مسئولان گفت: مردم، به‌ویژه خانواده‌های متدین و افرادی که در تجمعات و برنامه‌های اجتماعی حضور دارند، انتظار دارند قانون اجرا شود و حفظ اتحاد و اقتدار کشور نیز نیازمند عمل مسئولان به وظایف قانونی و پایبندی به اصول است.

رسیدگی به معیشت مردم لازمه حفظ اتحاد است

مهدوی خدمت به معیشت مردم را یکی دیگر از الزامات حفظ اتحاد در جامعه دانست و اظهار کرد: تأمین کالاهای اساسی، خوراک و مسکن از نیازهای ضروری مردم است و نباید خانواده‌ها برای تأمین این نیازهای اولیه با دشواری روبه‌رو باشند.

وی با اشاره به طرح‌های مطرح‌شده در استان اصفهان برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تر افزود: برخی مسئولان استان سه طرح را برای تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر مطرح کرده‌اند که هنوز به نتیجه نرسیده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری گفت: امیدواریم این طرح‌ها هرچه زودتر به نتیجه برسد، زیرا خدمت به مردم، کاهش مشکلات معیشتی و توجه به نیازهای اساسی خانواده‌ها، از ضرورت‌های حفظ اتحاد و تقویت جامعه است.