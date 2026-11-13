به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی محمدرضا خضابی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی ورامین، مجید میثمی به عنوان مشاور رسانه‌ای اداره تعزیرات حکومتی ورامین منصوب شد.

در این میان، اطلاع‌رسانی مستمر و هدفمند درباره عملکرد تعزیرات حکومتی و تشریح قوانین و پیامدهای تخلفات اقتصادی می‌تواند علاوه بر افزایش آگاهی عمومی، نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات، ارتقای نظارت اجتماعی و تقویت بازدارندگی در بازار داشته باشد.

گفتنی است، همکاری رسانه‌ای با دستگاه‌های نظارتی و انعکاس اقدامات و عملکرد آن‌ها، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به شفافیت بیشتر فعالیت‌ها و آگاهی شهروندان از حقوق قانونی خود کمک کند.