به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ دولت پیشبرد امور اسرائیل، ادعا کرد که بنیامین نتانیاهو برای تصمیم‌گیری درباره انجام عملیات نظامی جدید، نیازی به کسب اجازه و موافقت مخالفان ندارد.

بر اساس گزارش الشرق الاوسط، این اظهارات کاتس پس از آن مطرح شد که «گادی آیزنکوت» رئیس حزب یاشار و مامور تشکیل کابینه جدید اسرائیل از نتانیاهو خواسته بود در این زمینه خویشتنداری کند.

کاتس در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: برای اینکه ارتش در هر یک از جبهه‌هایی که هم‌اکنون در آن‌ها فعالیت می‌کند، حملاتی انجام دهد، به موافقت مخالفان یا هیچ نهاد حقوقی نیازی نداریم.

وی همچنین مدعی شد: ما در برخورد با ایران نیز قاطعیت، درایت و دوراندیشی خود را نشان دادیم و این کار با هماهنگی کامل ارتش اسرائیل انجام شد. اکنون نیز با توجه به شرایط، همین رویکرد را ادامه خواهیم داد.

آیزنکوت و نتانیاهو روز پنجشنبه نشستی دو ساعته برگزار کردند. آن‌ها پس از این نشست، در بیانیه مشترک کوتاهی اعلام کردند: نتانیاهو و دستیار نظامی‌اش، آیزنکوت را در جریان چالش‌های امنیتی و دیپلماتیکی که اسرائیل در حال حاضر با آن‌ها روبه‌روست؛ قرار داده‌اند. بر اساس این بیانیه، دو طرف توافق کردند رایزنی‌های خود را ادامه دهند.

آیزنکوت پیش تر از بنیامین نتانیاهو خواسته بود خویشتنداری نشان دهد و هشدار داده بود که استفاده از زور و قدرت نظامی بدون وجود «تهدید مستقیم و فوری» ممکن است «پیامدهای وخیمی برای دموکراسی اسرائیل و اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی» به دنبال داشته باشد.

نتانیاهو در جریان کارزار انتخاباتی خود بارها تهدید کرده بود که جنگ با ایران را از سر خواهد گرفت؛ تا جایی که تصویری از یک بمب هسته‌ای در حال نابود کردن تل‌آویو منتشر کرده بود.

ائتلاف گسترده تحت ریاست آیزنکوت، متشکل از احزاب چپ تا راست، و همچنین ائتلاف نتانیاهو متشکل از احزاب راست افراطی و مذهبی، هیچ ‌یک نتوانستند در انتخابات ۲۷ اکتبر اکثریت کرسی‌های کنست را به دست آورند.