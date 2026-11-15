به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، رسانه های رژیم صهیونیستی از نشست ویژه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی درباره ایران خبر دادند.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که این نشست بین ساعت ۱۷ تا ساعت ۲۰ امشب به وقت اراضی اشغالی برگزار خواهد شد.

این درحالی است که شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه صهیونیستی مدعی شد: ارزیابی کلی ساختار دفاعی اسرائیل این است که ایران در حال تقویت توانمندی‌های خود است، اما هنوز به «خطوط قرمز» تعریف شده از سوی اسرائیل نزدیک نشده است. اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل (امان) با این ارزیابی مخالف است و از اقدام نظامی علیه ایران حمایت می‌کند.

این شبکه به نقل از منابع آگاه گزارش داد: دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تلاش طرف‌های اسرائیلی برای ارائه اطلاعات غیرقابل‌اعتماد به واشنگتن را تحمل نخواهد کرد.

این گزارش همزمان با سفر رومن گوفمن، رئیس سازمان موساد به واشنگتن در اواخر هفته گذشته منتشر شده است. این سفر بخشی از تلاش‌های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای متقاعد کردن ترامپ به ازسرگیری درگیری‌ها در خاورمیانه توصیف شد.

گوفمن در این سفر با جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، دیدار کرد و سپس برای ملاقات با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، راهی میامی شد.