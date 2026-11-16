به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت این رژیم را به تلاش برای انجام کودتا از طریق هدف قرار دادن احزاب و فعالان سیاسی عرب متهم کرد.

این اظهارات پس از انتشار گزارش تحقیقی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مطرح شد که از اقدامات پلیس علیه فعالان عرب و تلاش دیوید زینی، رئیس شاباک برای شنود تلفن پنج نماینده عرب کنست در روز انتخابات ۲۷ اکتبر پرده برداشت.

لاپید در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با آشکار شدن جزئیات بیشتر، روشن می‌شود که این اقدام تلاشی برای مختل کردن انتخابات نبود بلکه تلاشی برای کودتا بود.

بر اساس گزارش شبکه ۱۲، ایدو نوردن، رئیس دفتر نتانیاهو شب پیش از انتخابات شکایتی علیه فعالان حزب رعام (فهرست عربی متحد) به پلیس ارائه کرد و منبعی اطلاعاتی را به آن معرفی کرد که بعدها مشخص شد از کارکنان سابق دفتر نخست‌وزیری بوده است.

پلیس با استناد به این اطلاعات، منازل شماری از فعالان را بدون حکم قضایی بازرسی و تعدادی را بازداشت کرد. همچنین زینی خواستار مجوز شنود پنج نماینده عرب کنست به ظن مداخله خارجی در انتخابات شده بود که گالی باهارا میارا، مشاور حقوقی کابینه با آن مخالفت کرد.

بکر عواوده، نماینده عرب کنست از فهرست مشترک این اقدامات را «توطئه علیه دموکراسی» و افترا به جامعه عرب توصیف کرد و خواستار برکناری رئیس شاباک شد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که احزاب عرب با کسب ۱۹ کرسی در انتخابات اخیر، نقش مهمی در معادلات تشکیل کابینه دارند. در این انتخابات، ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی و اردوگاه گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی به دست آوردند.

آیزنکوت که هشتم نوامبر مأمور تشکیل کابینه شد، برای کسب اکثریت پارلمانی به حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ عضو کنست نیاز دارد.