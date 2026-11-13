به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسن بازدار در خطبه‌های نماز جمعه ۲۲ آبان در مسجد محمد رسول‌الله (ص) با تبیین جایگاه توکل در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن کریم، بندگان مؤمن را به توکل فراخوانده و آن را از ارکان ایمان دانسته است و برای کسانی که به پروردگار اعتماد می‌کنند، وعده کفایت و گشایش امور داده است.

وی با اشاره به پیوند تقوا و توکل در آموزه‌های قرآنی افزود: انسان با رعایت تقوای الهی و اعتماد به پروردگار، در مواجهه با سختی‌ها و مشکلات می‌تواند به گشایش امیدوار باشد؛ چراکه خداوند از راه‌هایی که انسان تصور نمی‌کند، زمینه روزی و آسایش او را فراهم می‌سازد.

امام جمعه اهل‌سنت گوده با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در آموزش مفهوم توکل خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام همواره حقیقت اعتماد به خداوند را به یاران خود آموزش می‌داد و در دعاهای خویش نیز بر تسلیم در برابر اراده الهی و اتکا به پروردگار تأکید داشت.

بازدار با بیان روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره روزی‌رسانی خداوند به پرندگان تصریح کرد: پرندگان برای دستیابی به روزی از آشیانه خارج می‌شوند و با حرکت و تلاش، نیازهای خود را تأمین می‌کنند. این روایت نشان می‌دهد که توکل به معنای انتظار بدون اقدام نیست، بلکه انسان باید با اعتماد به خداوند، برای دستیابی به اهداف و تأمین معاش خود تلاش کند.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که پرندگان برای به دست آوردن روزی حرکت می‌کنند، انسان نیز باید از امکانات و اسبابی که خداوند در اختیارش قرار داده بهره بگیرد و در مسیر زندگی از کوشش و مسئولیت‌پذیری غافل نشود.

امام جمعه اهل‌سنت گوده در پایان گفت: توکل حقیقی زمانی معنا پیدا می‌کند که انسان ضمن اعتماد به خداوند، وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، از راه‌های مشروع برای حل مشکلات استفاده کند و هیچ‌گاه تنبلی و کنار گذاشتن مسئولیت‌ها را با مفهوم توکل توجیه نکند.