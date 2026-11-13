به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه بندر دیر، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها به تبیین ابعاد سیاسی و اجتماعی سیره صدیقه طاهری (س) پرداخت و اظهار داشت: به فرموده امام شهید، رزق یک‌ساله کشور در ایام فاطمیه و به واسطه وجود نورانی حضرت زهرا (س) از خداوند طلب می‌شود و توسل به ایشان، بهترین مسیر برای کسب توفیقات الهی است.

امام جمعه موقت دیر با اشاره به اقدام تاریخی حضرت فاطمه (س) در پی‌ گرفتن حق امامت و مقابله با مارپیچ سکوت خواص پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) افزود: حضرت زهرا (س) با همراهی امام حسن (ع) و امام حسین (ع) به سراغ انصار رفتند و با ایراد خطبه فدکیه، جامعه اسلامی را به قیام و بازپس‌گیری قدرت و خودباوری دعوت کردند؛ چرا که سکوت در برابر ظلم و پذیرش باطل، بزرگ‌ترین آسیب برای امت اسلامی است.

وی ریشه این خودباوری را در آیات قرآن کریم از جمله آیه ۱۳۹ سوره آل‌عمران دانست و تصریح کرد: برتری جامعه اسلامی هرگز از طریق ترویج بی‌عفتی، بی‌توجهی به ارزش‌های دینی یا فاصله گرفتن از کانون خانواده به دست نمی‌آید، بلکه پیروزی نهایی از آن مؤمنان و مجاهدانی است که با اتکا به ایمان، تقوا و الگوگیری از سیره اهل‌بیت (ع)، در برابر جبهه کفر و دشمنان ایستادگی می‌کنند.

خطیب جمعه دیّر با بیان اینکه آحاد جامعه با بصیرت و دقت بیشتری در مسیر فرامین الهی و مکتب فاطمی حرکت کنند، بیان کرد: باید بیش از پیش از مکتب حضرت زهرا (س) درس بگیریم و در مسیر دفاع از ارزش‌ها گام برداریم.

وی با اشاره به سیره حضرت زهرا (س) افزود: حضرت زهرا (س) منتظر دیگران نماند. هر یک از ما نیز باید برای دفاع از حجاب، به‌عنوان یکی از آرمان‌های فاطمی، پیش‌قدم شویم. در خانواده و میان دوستان با زبانی نرم و تا حد امکان، این حکم واجب الهی را که مورد تأکید اهل‌بیت (ع) است، مورد توجه قرار دهیم.

امام‌جمعه موقت دیّر، با اشاره به سالروز وفات علامه طباطبایی، نویسنده تفسیر المیزان و آثار ارزشمند دیگر، گفت: علامه طباطبایی شخصیتی تأثیرگذار در اندیشه شیعه است.

ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی

سعیدی با تبریک روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار، افزایش آگاهی و دانش را از راه‌های رسیدن به تقوا دانست و اظهار کرد: کتاب‌خوانی و توجه به کتاب، از جمله برنامه‌ها و دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب بود.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر نگارش و ترویج کتاب‌های خوب گفت: ایشان تأکید داشتند کتاب‌های خوب بنویسید و آنها را تبلیغ کنید و به ذهن و نگاه مخاطب برسانید؛ کاری که به ظرافت نیاز دارد. کتاب‌هایی را که درباره شهدا و ایثارگران دفاع مقدس نوشته شده است، بخوانید؛ زیرا مطالعه، انسان را با مسائل و موضوعات گوناگون آشنا می‌کند.

سعیدی ادامه داد: کسانی که درباره دفاع مقدس مطالعه بیشتری دارند، کمتر در دام فتنه‌های دشمن قرار می‌گیرند؛ زیرا آگاهی دارند و در برابر فتنه‌انگیزی دشمن هوشیارند.

وی با تاکید بر اینکه بهترین کتاب، کتابی است که انسان را به سوی خداوند و ارزش‌های اسلامی هدایت کند، افزود: باید فرهنگ کتاب‌خوانی را در جامعه و در همه زمینه‌ها ارتقا دهیم.

امام جمعه موقت دیّر با گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین گفت: کشور ما سرداران بسیاری همچون این شهیدان داشته است و شهرستان ما نیز از این شخصیت‌ها کم ندارد. باید از سیره و وصایای این شهیدان و شهدای اخیر درس بگیریم و به مقام آنان احترام بگذاریم.

وی با اشاره به هفته هوافضای سپاه و قدردانی از فرمانده هوافضا، حضور مردم شهرستان دیر در خیابان‌ها و اجتماعات را مورد توجه قرار داد و گفت: حضور تک‌تک مردم، اتفاق بزرگی رقم زده و بر روحیه نیروهای مسلح تأثیرگذار است. فرمانده هوافضا نیز به‌طور ویژه از مردم شهرستان دیّر قدردانی کرده است.

سعیدی با اشاره به وضعیت مردم غزه و جنوب لبنان گفت: مردم مظلوم غزه بیش از گذشته تحت فشار هستند و مردم مظلوم جنوب لبنان نیز با شرایط دشواری روبه‌رو هستند. دشمنی دشمن ادامه دارد. ما این جنایات را محکوم می‌کنیم، از ملت مظلوم غزه و لبنان حمایت می‌کنیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم برای رفع محاصره این مردم اقدام کند. همچنین از همه آزادی‌خواهان می‌خواهیم در حمایت از آنان اقدام کنند.

وی با اشاره به دروغ‌پراکنی دشمن در روزهای اخیر، گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد آمریکایی‌ها دروغ می‌گویند و هیچ مذاکره‌ای با آنان نداریم. این دروغ‌گویی‌ها با هدف بهبود وضعیت دشوار اقتصادی خودشان و پایین آوردن قیمت نفت صورت می‌گیرد.

سعیدی افزود: دشمن بداند اگر بار دیگر تجاوزی انجام دهد و اقدامی علیه ایران اسلامی و سرزمین ما صورت دهد، ضربات شدیدتری دریافت خواهد کرد؛ ضرباتی که نه‌تنها در سطح منطقه، بلکه در سطح فرامنطقه‌ای خواهد بود.

وی با اشاره به رونمایی از شهرک موشکی جدید ایران اسلامی خاطرنشان کرد: مقام‌های کشور اعلام کرده‌اند که در صورت لزوم، نه‌تنها پایگاه‌هایی را که پیش‌تر مورد حمله قرار گرفته‌اند، بلکه پایگاه‌های آمریکا در نقاط دوردست نیز هدف قرار خواهند داد و ضربه‌ای سخت و پشیمان‌کننده به آنان وارد خواهد شد و برای رژیم کودک‌کش آمریکایی ـ صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، جای امنی باقی نخواهیم گذاشت.

سعیدی در پایان گفت: ضمن اعلام برائت از دشمنان جانی و کودک‌کش، به مسئولان یادآوری می‌کنیم که در سخنان، اظهارنظرها و پیام‌های خود مراقب باشند تا دشمن از آنها سوءاستفاده نکند. این ملت هوشیار است و حافظه تاریخی آن، از صدر اسلام تاکنون و به‌ویژه در صد سال اخیر و تاریخ معاصر، فعال است؛ ما چیزی را فراموش نمی‌کنیم.

وی افزود: اگر کسی در کنار جبهه حق بایستد، نامش را با عزت در تاریخ زنده نگه می‌داریم؛ اما اگر کسی با بیان، قلم یا رفتار خود سخنی بگوید، نکته‌ای بنویسد یا پیامی بفرستد که دشمن از آن سو استفاده کند، با مردم به‌پاخاسته و مبعوث‌شده روبه‌رو خواهد شد و آنان او را به پشیمانی وادار خواهند کرد.