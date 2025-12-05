به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبههای نمازجمعه این هفته بندر دیر با انتقاد شدید از تلاش جریانهای مختلف برای عادیسازی بیعفتی و اباحهگری در جامعه، این اقدامات را پروژهای هدایتشده از سوی آمریکا و اسرائیل دانست و اظهار کرد: هیچکس حق ندارد بهخاطر شرایط یا توجیهات اجتماعی، احکام الهی را کمرنگ کند.
امام جمعه موقت دیر با نقد الگوهای جنسی غرب و ریشههای آن در نظریات فروید و فرهنگ بیبندوباری، گفت: این تفکرات خانواده را متلاشی کرده و قرآن نیز درباره اقوام منحرفی چون قوم لوط هشدار داده است.
وی ترویج پارتیها، شوهای مبتذل و محتوای انحرافی در رسانهها را بخشی از پروژه دشمن برای ضربه به جامعه اسلامی دانست.
امام جمعه موقت دیر با اشاره به ترویج ادبیات سخیف در رسانهها گفت: دشمن یکی از ابزارهای تخریب فرهنگی را ورود الفاظ زشت به ادبیات رسانهای قرار داده است؛ از وضعیت حجاب برخی بازیگران تا دیالوگهای سطحی، همه بخشی از جنگ نرم است.
وی با اشاره به گرانیها در بازار گفت: اقشاری هستند که بیش از نصف درآمد ماهانه خود را باید برای یک کیسه برنج هزینه کنند. مردم حق دارند بدانند علت این وضعیت چیست و چه نهادی مسئول برخورد با این نابسامانیهاست.
سعیدی با رد این نظریه که بازار خودش تنظیم میشود، افزود: همانطور که نمیتوان برای جبران ضعف یک دانشآموز، سطح علمی همه را پایین آورد، در اقتصاد هم عادیسازی دروغ، گرانفروشی و بیقیمتی خطرناک است.
سعیدی از مسئولان خواست درباره گرانی کالاهای اساسی بهویژه برنج به مردم توضیح شفاف دهند.
سعیدی با اشاره به ۱۶ آذر، روز دانشجو، این مناسبت را صرفاً یک تقویمخوانی ندانست و گفت: دانشجو بودن به معنای بیدار بودن؛ نترسیدن از تحمیل قدرتهای استکباری است.
وی با بازخوانی علت نامگذاری این روز تصریح کرد: پس از کودتای ۲۸ مرداد و بازگشت دوباره سلطه آمریکا، نماینده دولت آمریکا برای ارزیابی اوضاع به ایران آمد. اما دانشجویان ایرانی همان زمان قد علم کردند و با شعار علیه آمریکا و دیکتاتوری، رفتار مداخلهگرانه آنها را محکوم کردند. ایستادگی دانشجویان آن روز، پایهگذار روز دانشجو شد.
وی سپس با تأکید بر نقش دانشجویان پس از انقلاب افزود: دانشجویان پیشگام عدالتخواهی و مطالبهگری بودهاند و رشد علمی کشور پس از انقلاب مرهون تلاش دانشگاهیان است.
خطیب نمازجمعه دیر ادامه داد: دانشجویان در جنگ تحمیلی و حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، در کنار سایر اقشار مردم ایستادند؛ مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم، پیشرفت علمی را یکی از برکات انقلاب دانستهاند.
وی با تمجید از موفقیت محمدمهدی دریاسفر دانشجوی دیّری، در مسابقات امنیت سایبری بریکس در روسیه گفت: این پیروزیها نشاندهنده ظرفیت عظیم دانشجویان و برکات نظام اسلامی است. مسئولان باید بیش از گذشته از دانشجویان حمایت کنند و دانشجویان نیز مسیر ایمان، تقوا و علم را با قدرت ادامه دهند.
امام جمعه موقت دیّر ولادت حضرت زهرا (س) را مصداق خیر کثیر معرفی کرد و گفت: این کوثر الهی در طول تاریخ، مایه برکت و رحمت برای بشریت بوده و خواهد بود.
وی تأکید کرد: حضرت زهرا (س) در عین اینکه انسانی عرشی است، از مردم و مشکلات جامعه غافل نیست و برکات وجودی ایشان به همه انسانهای جویای رحمت الهی میرسد.
سعیدی گفت: ما باید افتخار کنیم که در مکتبی زندگی میکنیم که الگوی زنان آن، چهرههایی مانند حضرت زهرا (س) و حضرت امالبنین (س) هستند؛ زنانی که الگوهای بینظیر ایمان، تقوا، صبر و پاکیاند.
وی با بیان اینکه غرب، زن را ابزار تبلیغاتی کرده اما اسلام زن را ستون تمدن میداند عنوان کرد: حجاب حفاظ کرامت زن است و حضرت آسیه، حضرت مریم و حضرت زهرا (س) الگوهای جهانی هستند.
ادعا درباره جزایر ایرانی زیادهخواهی بیاساس است
امام جمعه موقت دیر با بیان اینکه تولد حضرت زهرا (س) مقارن با سالروز ولادت امام خمینی (ره) است، این تقارن را نشانهای از پیوند معنوی کوثر پیامبر با احیاگر اسلام در عصر جدید توصیف کرد.
وی امام خمینی (ره) را احیاگر اسلام و ولادت او را پر خیر و برکت دانست که همزمانی آن با ولادت حضرت زهرا (س) نشاندهنده نقش ویژه این دو شخصیت در ساختار فکری و معنوی جامعه اسلامی است.
وی گفت: انقلاب اسلامی و خط امام، ادامه همان کوثری است که در طول تاریخ سرچشمه هدایت، مقاومت و روشنگری بوده است.
سعیدی ادعای تکراری امارات درباره جزایر ایرانی را زیادهخواهی بیاساس خواند و از موضع وزارت خارجه حمایت کرد.
امام جمعه موقت دیر با اشاره به برگزاری رزمایش سهند ۲۰۲۵ با محوریت مبارزه با تروریسم، این رزمایش را حامل پیام روشن جمهوری اسلامی به قدرتهای مداخلهگر دانست.
وی تاکید کرد: این رزمایش پاسخی بازدارنده به تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی است و اگر آمریکا و رژیم اسرائیل بار دیگر به دنبال توطئه یا شرارت باشند، ملتها و جبهه مقاومت با مشت محکم پاسخ خواهند داد.
سعیدی گفت: شکست کامل اهداف آمریکا و اسرائیل، نقش اتحاد ملتها در شکست دشمن، خسارتهای طبیعی جنگ و ضرورت جبران و ضرورت هوشیاری و توکل در ادامه مسیر چهار نکته کلیدی بیانات رهبر انقلاب درباره جنگ ۱۲ روزه است.
