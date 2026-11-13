به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «دختر پری‌خانوم» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا معتمدی، موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه از جایزه آزاد سینمایی اوراسیا موسوم به «پروانه الماس» شد.

این جایزه سینمایی که در روسیه و به ابتکار نیکیتا میخالکوف‌ فیلمساز سرشناس روس، تأسیس شده، با جوایز نقدی قابل‌توجه خود از جمله جایزه یک میلیون دلاری بهترین فیلم، به یکی از رویدادهای مهم سینمای جهان تبدیل شده است. جوایز بخش‌های مختلف این رویداد نیز هر یک ارزشی معادل ۲۵۰ هزار دلار دارند.

علاوه بر میخالکوف، آندری زویاگینتسف، سرگئی بزروکوف، آندری کراوچوک و ولادیمیر خوتیننکو دیگر اعضای آکادمی «الماس پروانه» هستند که برگزیدگان خود را شب گذشته ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) از میان ۴۱ فیلم شرکت کننده در این مراسم معرفی کردند. جایزه بهترین فیلم و بهترین طراحی صحنه به درام جنگی روسی «آگوست» اهدا شد. کیوان مقدم برای طراحی صحنه «دختر پری‌خانوم» کاندیدای این جایزه بود.

«دختر پری‌خانوم» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی علیرضا معتمدی، نمایش‌های بین‌المللی خود را با حضور در بخش مسابقه جشنواره فیلم ورشو آغاز کرد و پس از آن در مسکو نیز به نمایش درآمد. این فیلم همچنان مسیر حضور بین‌المللی خود را در جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی ادامه می‌دهد.

این فیلم محصول بنیاد سینمایی فارابی است.