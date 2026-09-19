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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

راه‌یابی «دختر پری خانوم» به بخش مسابقه جشنواره فیلم ورشو

راه‌یابی «دختر پری خانوم» به بخش مسابقه جشنواره فیلم ورشو

فیلم «دختر پری‌خانوم» به کارگردانی علیرضا معتمدی به بخش مسابقه جشنواره فیلم ورشو راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دختر پری‌خانوم» ساخته‌ علیرضا معتمدی در اولین حضور جهانی خود در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم ورشو به نمایش درخواهد آمد. ورشو یکی از جشنواره‌های معتبر رده‌ الف جهانی‌ است و چهل‌ودومین دوره آن از ۱۷ تا ۲۶ مهر در پایتخت لهستان برگزار می‌شود.

«دختر پری‌خانوم» پس از «رضا» و «چرا گریه نمی‌کنی؟» سومین فیلم علیرضا معتمدی و وی مثل ۲ فیلم قبلی علاوه بر کارگردانی نقش اصلی فیلم را هم بازی کرده است.

سها نیاستی، مرضیه برومند و صحرا اسداللهی دیگر بازیگران فیلم هستند.

هم‌زمان با آغاز نمایش‌های جهانی فیلم، پوستر بین‌المللی «دختر پری‌خانوم» نیز منتشر شد.

کد مطلب 6951440

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