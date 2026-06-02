موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی با ساخت ۵ فیلم‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامههای «سیگنال سرد» به تهیهکنندگی و کارگردانی و نویسندگی علیرضا امینی، «شایان افشردی» به تهیهکنندگی بهروز نشان و کارگردانی و نویسندگی مسعود یزدانیفر، «عالیه خانوم»به تهیهکنندگی علیرضا سبط احمدی و کارگردانی و نویسندگی امیر شیرمحمدی پروانه ساخت دریافت کردند.
همچنین فیلمنامههای «شاهین باز» به تهیهکنندگی محمد احمدی و کارگردانی و نویسندگی مجید فدائی و انیمیشن «دختر دلیر» به تهیهکنندگی و کارگردانی و نویسندگی صدیقه بهمن پور موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.
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