به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل محمدی عصر جمعه در اجتماع فاطمیون که به همت مرکز افق حرم مطهر سلطان سید جلال‌الدین اشرف در آستانه اشرفیه برگزار شد، با بیان اینکه حضور مردم در صحنه، به‌ویژه در مناسبت‌های مذهبی، مشت محکمی بر دهان دشمن است، اظهار کرد:هستند کسانی که شاید نظرات مختلفی داشته باشند، اما حاضر نیستند به اندازه قطره‌ای از این سرزمین نصیب دشمن شود.

مسئول فرهنگی حرم سلطان سید جلال‌الدین اشرف با اشاره به جایگاه والای حضرت صدیقه کبری(س) در دفاع از ولایت، گفت: بانوی بزرگوار در هفته‌های عمر با برکتش به راستی روایت‌گر این مسئله است؛ چهل روز قبل از شهادت، در خانه‌ها را می‌زد و برای دفاع از ولایت با این عبارات دعوت می‌کرد: «کجایید؟ از امام و ولی خدا حمایت کنید».

وی با تاکید به اینکه امروز باید دست از دین برنداریم و از ولی خدا حمایت کنیم،دعوت حضرت فاطمه زهرا (س)به حمایت از ولایت را با عنوان عنوان همسر و شوهر ندانست و تصریح کرد: حضرت زهرا(س) داداش را به حمایت از ولی و امام اعلام می‌کرد؛ هرچند صدایی اورا نشنیدند و تنها ماند، اما این الگو را به امت اسلامی، خاصه جمهوری اسلامی، آگاهی داده است.

حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه در روزهای آخر، حضرت زهرا(س) با تمام مشقت، زخم، فرزند سقط شده، صورت سیلی خورده و غریبی و غربت مطلق روبه‌رو بود، افزود: با این حال، در آن روزها نیز دست از ولایت و امامت برنداشت و این بزرگ‌ترین درس برای امت اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه امروز باید با تمسک به دین، از ولی خدا حمایت کنیم، اظهار کرد: اگر چنین نکنیم و در هنگام ظهور امام عصر(عج) مظلومیت و غربت امام تکرار شود، مسئولیت آن بر دوش ما خواهد بود.

مسئول فرهنگی حرم سلطان سید جلال‌الدین اشرف آستانه اشرفیه با تاکید بر اینکه حضرت صدیقه کبری(س) برای همه مردان و زنان الگویی کامل و درس‌آموز است، افزود: بانوان باید از این بانوی بزرگوار درس ولایت‌مداری، بصیرت، صبر و ایستادگی بگیرند و همه مردان و زنان امت اسلامی باید بدانند که دفاع از ولی خدا وظیفه‌ای همگانی است و در این مسیر، هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به سرنوشت امت و امام خود بی‌تفاوت بماند.

وی ادامه داد :امروز نیز همان‌گونه که حضرت زهرا(س) در سخت‌ترین شرایط از ولایت دفاع کرد، آحاد جامعه اسلامی، زن و مرد، باید با بصیرت و عمل، پاسدار ولایت و حامی ولی خدا باشند.

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به حضور مردم در مراسم اجتماع فاطمیون، از حضور مردم در تمامی صحنه ها بویژه اجتماع شبانه در حمایت از نیروی‌های مسلح و خونخواهی رهبر شهید قدردانی کرد و گفت :حضور مردم در صحنه، به‌ویژه در مناسبت‌های مذهبی، مشت محکمی بر دهان دشمن خواهد بود.

وی از ضرورت اهمیت ولایت و دفاع از ولی خدا در عصر غیبت، گفت و ادامه داد: دفاع از ولایت، میراث صدیقه کبری(س) و سپر امت در برابر دشمنان است .