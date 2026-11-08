به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین کریمی شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با اشاره به پرسش برخی درباره اثرگذاری تجمعات مردمی در مقایسه با دعا و قرآن‌خوانی،اظهار کرد:قرآن کریم در سوره مبارکه توبه، آیه ۱۲، از این حقیقت پرده‌برداری می‌فرماید که مسلمانان ۷۰۰ کیلومتر برای رویارویی با دشمن حرکت کردند؛ ۷۰۰ کیلومتر پیاده رفتند، یک ماه طول کشید و سختی زیادی تحمل کردند.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه خداوند متعال در همان آیه می‌فرماید برای هر قدم و گرسنگی آن‌ها ثواب نوشته می‌شود، افزود: این ثواب شرط دارد و بسیار زیاد است؛ پس گرسنگی کشیدن(در راه خدا)ثواب دارد.

حجت‌الاسلام کریمی در ادامه با اشاره به جریان جنگ خندق گفت: مرحوم آیت‌الله سبحانی در کتاب «فروغ ابدیت» این روایت را از حلبی نقل می‌کند که وقتی جنگ خندق شروع شد، منافقان که داخل (مدینه) بودند و یهودیان می‌گفتند دشمن آمد، تصمیم گرفتند از داخل اغتشاش ایجاد کنند. شباهت دارد؛ پیغمبر کاری انجام داد و شما برادر پیغمبر همان کار را انجام می‌دهید و کاری را که اصحاب پیغمبر انجام دادند تکرار می‌کنید. پیغمبر سبب شد دشمنان، منافقان و کسانی که نمی‌توانستند عزت اسلام و مسلمین را ببینند جرأت بیرون آمدن نداشته باشند؛ آری الله اکبر خیلی اثر دارد.

وی با بیان اینکه این روش و سنت پیغمبر را باید را ادامه داد،گفت: ما خیلی اثر داریم؛ اگر این ملت نبودند، بازارها همه تعطیل می‌شد.

ضرورت بر اجرای قانون حمایت از خانواده

کارشناس مذهبی با تأکید بر لزوم اجرای قانون مربوط به حجاب و عفاف گفت: این قانون باید اجرا شود، اما متأسفانه روزبه‌روز بدتر می‌شود.

وی تصریح کرد:از عزیزانی که مخصوصاً در قوه مقننه هستند می‌خواهم این قانون را حمایت کنند. اسم حجاب روی آن است، اما اسم این قانون دفاع نیست؛ «قانون حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب» است. اسم این قانون حمایت از خانواده است، یعنی خانواده‌ها مستحکم‌تر می‌شوند.

کارشناس مذهبی با اشاره به تکالیف تعیین شده در این قانون افزود: ۸۳ درصد تکالیف این قانون مربوط به دولت است؛ برای نمونه ورزش جوانان و اختصاص مکانی مجزا برای ورزش خانم‌ها داشته باشد.

وی ادامه داد:۱۱ درصدحجاب مربوط به سلبریتی هاست؛ برخی از آن‌ها از پول بیت‌المال می‌خورند و به نظام اسلامی، کشور و مردم لگد می‌زنند، در حالی که می‌بینیم برخی به آن‌ها اقتدار می‌دهند و تیپ و ظاهر خودشان را تنظیم می‌کنند؛ و ۷ درصد مربوط به مردم است.

حجت‌الاسلام کریمی با درخواست عاجزانه از قوه قضائیه و قوه مقننه که باید حرف ملت را بشنوند و اظهار کرد: این قانون، از جمله حجاب، را عملی و اجرایی کنید.