به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر جمعه در مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها که در مدرسه امام امیرالمؤمنین علیه‌السلام برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت بانوی بزرگ اسلام اظهار کرد: امیدوارم در سایه لطف و عنایت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها بتوانیم در پیشگاه خداوند متعال آبرومند زندگی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه علمی و معرفتی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها افزود: یکی از مهم‌ترین فضائل بانوی اسلام، مقام علمی ایشان است و تا زمانی که خطبه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را به‌درستی مطالعه نکنیم، نمی‌توانیم جایگاه علمی آن حضرت را به صورت کامل بشناسیم.

مکارم شیرازی با اشاره به ویژگی‌های خطبه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها ادامه داد: این خطبه از نظر فصاحت، بلاغت، انسجام و استحکام، جایگاه ویژه‌ای دارد و بخش‌های مختلف آن به شکلی منظم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها سخنان خود را با توحید و بیان عظمت پروردگار آغاز کردند، اظهار کرد: در ادامه این خطبه، مقام والای پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، اهمیت کتاب خدا و فلسفه احکام الهی مورد توجه قرار گرفته و سپس به موضوعات مهم دیگری پرداخته شده است.

خطبه فاطمی از جایگاه علمی بانوی اسلام حکایت دارد

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به بخش‌هایی از خطبه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها درباره حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله افزود: آن حضرت در این سخنان جایگاه پدر بزرگوارشان و تلاش‌های پیامبر برای استقرار اسلام، مبارزه با بت‌پرستی و مقابله با ظلم و ستم را یادآوری کردند.

وی همچنین به ماجرای قلم و دوات در آخرین روزهای عمر پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در روزهای پایانی عمر شریف خود درخواست کردند قلم و کاغذی فراهم شود تا مطلب مهمی برای امت نوشته شود، اما برخی از حاضران مانع این کار شدند و با تعبیری ناروا گفتند بیماری بر ایشان غلبه کرده و نعوذبالله هذیان می‌گوید.

مکارم شیرازی با اشاره به نقل این ماجرا در کتاب صحیح بخاری اظهار کرد: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در شرایطی که با مصیبت‌های سنگین مواجه بودند، خطبه‌ای با چنین نظم، استحکام، فصاحت و بلاغتی ایراد کردند و همین موضوع به‌خوبی نشان‌دهنده جایگاه علمی و معرفتی بی‌نظیر آن حضرت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آیه ۶۰ سوره انفال بر ضرورت برخورداری مسلمانان از توان دفاعی و بازدارنده تأکید کرد و افزود: خداوند متعال می‌فرماید وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ.

قدرت مسلمانان باید بازدارنده باشد

مرجع تقلید شیعیان با تبیین مفاد این آیه گفت: این آیه سه دستور مهم را در خود جای داده است، نخست آنکه مسلمانان باید هر مقدار از توان خود را که در اختیار دارند برای مقابله با دشمن آماده کنند، دوم اینکه آمادگی مورد نظر قرآن کریم همه انواع قدرت را دربرمی‌گیرد و سوم آنکه قدرت مسلمانان باید به اندازه‌ای باشد که دشمن خدا و دشمن مسلمانان از آن بیم داشته باشد.

وی تصریح کرد: قرآن کریم در این آیه بر ضرورت برخورداری از قدرت بازدارنده تأکید کرده است و مسلمانان نباید در این زمینه کوتاهی کنند، بلکه لازم است ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را برای حفظ امنیت و مقابله با دشمنان به کار گیرند.

مکارم شیرازی در ادامه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم پرداخت و با انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اظهار کرد: در یک کشور اسلامی و آبرومند باید شرایط زندگی مردم به گونه‌ای باشد که آنان بتوانند با آرامش و عزت زندگی کنند و نباید هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها و شکل‌گیری نگرانی‌های تازه در زندگی مردم باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری مردم از مسئولان افزود: مردم باید خواسته‌های خود را با زبان مناسب از دولت مطالبه کنند و نباید شرایط به گونه‌ای پیش برود که مردم در برابر دولت قرار بگیرند.

دولت باید قدردان حمایت مردم باشد

مرجع تقلید شیعیان در عین حال بر مسئولیت دولت در قبال وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه تأکید کرد و گفت: دولت باید نظارت مطلوبی بر امور اقتصادی و معیشت مردم داشته باشد و در برابر مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند، مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهد.

وی با قدردانی از حضور مردم در تجمعات و راهپیمایی‌های شبانه و حمایت آنان از نظام اسلامی اظهار کرد: هرکس این حضورها را مشاهده کند، از استمرار و قدرت حضور مردم شگفت‌زده می‌شود و این حضور به یک یا دو شب محدود نبوده است.

مکارم شیرازی افزود: ماه‌هاست که مردم با روحیه‌ای مثال‌زدنی در صحنه حضور دارند و همین قدرت مردمی موجب استحکام حکومت می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به جایگاه مردم تصریح کرد: دولت و حاکمیت باید وظیفه خود را در برابر این مردم بشناسند و قدردان حمایت آنان باشند و قدردانی واقعی از مردم آن است که از آنان حمایت شود و در برابر مشکلات اقتصادی و معیشتی تنها نمانند.