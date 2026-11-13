https://mehrnews.com/x3dByD ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ کد مطلب 7009823 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماعات شبانه بندرعباس- مردم بندرعباس با حضور در خیابانها پیام حضور خود را به گوش جهانیان رساندند. دریافت 16 MB کد مطلب 7009823 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری شبانه در ساحل بندرعباس راهپیمایی مردم بندرعباس در حمایت از حزب الله لبنان برگزار شد نمایش توان موشکی در اجتماع ۲۵۸ شبانه مردم ارومیه در خیابان راهپیمایی جمعه خشم در بندرعباس برچسبها بندرعباس هرمزگان اجتماع مردمی
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