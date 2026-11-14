به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم مسابقات لیگ برتر بوکس مردان در رده سنی بزرگسالان، طی روزهای چهارشنبه تا جمعه در سالن بوکس شهید همت آکادمی ملی بوکس، واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران، برگزار شد و تیم‌های حاضر به مصاف یکدیگر رفتند.

در نخستین روز از هفته دوم این رقابت‌ها، دو دیدار برگزار شد که طی آن، تیم نجف‌آباد اصفهان با نتیجه قاطع ۱۰ بر صفر مقابل هیأت بوکس استان قم به برتری رسید. در دیگر دیدار این روز نیز تیم رعد پدافند ارتش با همین نتیجه گل‌گهر سیرجان را شکست داد تا شروعی مقتدرانه در هفته دوم داشته باشد.

در روز دوم مسابقات، گل‌گهر سیرجان در مبارزه‌ای نزدیک با نتیجه ۷ بر ۳ از سد نجف‌آباد اصفهان گذشت. همچنین رعد پدافند ارتش با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل هیأت بوکس استان قم به پیروزی رسید.

در سومین و آخرین روز هفته دوم نیز دو دیدار برگزار شد که در نخستین مسابقه، تیم گل‌گهر سیرجان با نتیجه ۱۰ بر صفر هیأت بوکس استان قم را شکست داد.

در آخرین مبارزه این هفته، تیم‌های رعد پدافند ارتش و نجف‌آباد اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان، نماینده ارتش با نتیجه قاطع ۱۰ بر صفر حریف خود را از پیش رو برداشت تا با ثبت سه پیروزی متوالی و بدون واگذاری حتی یک مبارزه، هفته دوم لیگ برتر بوکس را به پایان برساند.