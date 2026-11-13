به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌ بوشهری جمعه شب در مراسم شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در بندرریگ با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و قدردانی از حضور حماسی مردم در صحنه، اظهار کرد: حضور مردم در میدان، مایه عزت و قدرت کشور است و مردم بندرریگ با پیشینه پرافتخار خود، همواره در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی با بیان اینکه تاریخ بندرریگ از صفحات پرافتخار تاریخ مقاومت ایران است، افزود: نام این بندر در منابع تاریخی داخلی و حتی آثار تاریخ‌نگاران و مستشرقان خارجی، به‌عنوان یک مرکز مهم اقتصادی و منطقه‌ای راهبردی ثبت شده و در مقاطع مختلف تاریخی، به‌ویژه در مقابله با استعمارگران، جایگاه برجسته‌ای داشته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به تجاوز هلندی‌ها به مناطق شمالی استان بوشهر از جمله گناوه، دیلم و خارگ تصریح کرد: استعمارگران با دسیسه‌های پیچیده درصدد تسلط بر این منطقه بودند، اما مردم بندرریگ و سرداران این خطه، بدون برخورداری از حمایت مؤثر دولت مرکزی، در برابر آنان ایستادند و حماسه‌ای آفریدند که حتی تاریخ‌نگاران هلندی نیز به شکست کشورشان در برابر مقاومت مردم این منطقه اذعان کرده‌اند.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به محاصره‌های دریایی و زمینی بندرریگ از سوی نیروهای بیگانه و حتی فشارهای دولت مرکزی در دوره‌های تاریخی گذشته گفت: مردم این منطقه در شرایطی که از راه دریا و خشکی تحت فشار و محاصره قرار داشتند و دسترسی آنان به ارزاق محدود شده بود، مقاومت کردند و سرانجام هم نیروهای متجاوز را وادار به عقب‌نشینی کردند و هم مانع تحقق اهداف سلطه‌طلبانه آنان شدند.

وی با انتقاد از روایت‌سازی استعمارگران درباره مبارزان ایرانی خاطرنشان کرد: برخی تاریخ‌نگاران هلندی از سرداران ایرانی به‌عنوان دزدان دریایی یاد کرده‌اند، در حالی که واقعیت این بود که استعمارگران اموال مردم ایران را به یغما می‌بردند و این سرداران و مردم منطقه بودند که در برابر غارتگری آنان ایستادگی می‌کردند.

وی ادامه داد: استعمارگران همواره تلاش کرده‌اند جای ظالم و مظلوم را در تاریخ تغییر دهند، اما انقلاب اسلامی ایران نشان داد که آنان متجاوز و استعمارگر بوده‌اند و مردم ایران، از جمله مردم بندرریگ، مظلومانی مقتدر هستند که در برابر زیاده‌خواهی بیگانگان ایستادند.

امام جمعه بوشهر با تشریح ابعاد حضور نظامی هلندی‌ها در منطقه گفت: آنان با پوشش قراردادهای اقتصادی و تجاری وارد این منطقه شدند، اما حضور نیروهای مسلح، توپخانه، ساخت قلعه نظامی در جزیره خارگ و استقرار کشتی‌های جنگی نشان می‌داد که هدف اصلی آنان سلطه بر خارگ و بندرریگ بوده است؛ مقاومتی که از سوی مردم و سرداران این منطقه شکل گرفت، مانع تحقق قراردادهای سلطه‌جویانه و تسلط بیگانگان بر این بخش از خاک ایران شد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری تأکید کرد: اگر مقاومت مردم بندرریگ نبود، استعمارگران می‌توانستند بخش‌هایی از خاک ایران از جمله گناوه، دیلم و مناطق پیرامونی را تجزیه کنند، اما این مردم اجازه ندادند بخشی از پاره تن ایران در اختیار بیگانگان قرار گیرد.

وی با اشاره به استمرار روحیه مقاومت در میان مردم این منطقه اظهار کرد: امروز نیز اگر آمریکا، انگلیس یا هر کشور بیگانه‌ای بخواهد از مسیر بندرریگ یا استان بوشهر به ایران تجاوز کند، با همان سرنوشتی مواجه خواهد شد که استعمارگران هلندی در تاریخ این منطقه با آن روبه‌رو شدند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه فرهنگ مقاومت از مکتب عاشورا و شعار «هیهات منا الذله» سرچشمه گرفته است، گفت: این شعار رمز استقلال، عزت و سربلندی ملت ایران است و هر آنچه امروز در عرصه اقتدار داریم، از فرهنگ عاشورا و ایستادگی در برابر ظلم آموخته‌ایم.

وی با تجلیل از پیشینه تاریخی مردم بندرریگ افزود: بندرریگ، بندر مقاومت، سرافرازی و عزت است و باید این تاریخ پرافتخار را پاس بداریم؛ ایران به حماسه‌های مردم این منطقه افتخار می‌کند و استان بوشهر نیز به چنین پیشینه‌ای از ایستادگی و فداکاری مباهات دارد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های دفاع از کشور بیان کرد: شما مردم عزیز با حضور در میدان و استمرار این حرکت حماسی، افتخار می‌آفرینید و این حضور، پشتوانه اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تحولات اخیر اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از ارتش و سپاه، با هدایت و رهبری نظام، عرصه‌ای از اقتدار و پیروزی را رقم زده‌اند که به گفته وی، آثار شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی از خلیج فارس فراتر رفته و به قلب آمریکا و تل‌آویو رسیده است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه ملت ایران امروز از جایگاه قدرت در معادلات جهانی برخوردار است، افزود: ایران از ابتدای انقلاب تاکنون به چنین سطحی از اقتدار و تأثیرگذاری در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهان دست نیافته بود و این جایگاه حاصل عنایت الهی، توجهات حضرت ولی‌عصر(عج)، خون شهدا، مجاهدت‌های رهبر شهید و حضور حماسی مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز است.

وی با اشاره به استمرار حضور مردم در میدان طی بیش از ۲۵۰ شب گفت: مردم ایران به‌ویژه مردم استان بوشهر و بندرریگ با حضور و ایستادگی خود نشان داده‌اند که در دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب پای کار هستند و این مسیر باید تا پیروزی نهایی ادامه یابد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری جشن پیروزی در همین منطقه خاطرنشان کرد: مردم بندرریگ بارها در آزمون‌های بزرگ تاریخی سربلند بیرون آمده‌اند و با حفظ روحیه مقاومت و حضور در صحنه، ان‌شاءالله شاهد جشن پیروزی در همین مکان خواهیم بود.

حضرت زهرا(س)، الگوی تاریخی مقاومت و جهاد تبیین

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در ادامه با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، آن حضرت را بانوی مقاومت و الگوی ایستادگی در مسیر دفاع از حق دانست و گفت: فرهنگ مقاومت را از حضرت زهرا(س) آموخته‌ایم؛ بانویی که در تمام فراز و نشیب‌های زندگی خود استوار ماند و در برابر دشواری‌ها و انحرافات ایستادگی کرد.

وی با اشاره به هجرت پیامبر اکرم(ص)، دشواری‌های دوران حضور در مدینه و حوادث پس از رحلت پیامبر(ص) افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) با ایستادگی و جهاد تبیین، حقیقت اسلام ناب محمدی و جایگاه ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی(ع) را برای تاریخ روشن ساخت.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به واپسین لحظات زندگی حضرت زهرا(س) و سفارش‌های آن حضرت به امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: حضرت فاطمه(س) در لحظات پایانی عمر شریف خود، ضمن سفارش درباره فرزندانشان، بر غسل، کفن و دفن شبانه و مخفی ماندن محل مزارشان تأکید کردند؛ موضوعی که خود بیانگر عمق مظلومیت و غربت آن بانوی بزرگ اسلام است.

وی با اشاره به سوگواری امیرالمؤمنین(ع) پس از شهادت حضرت زهرا(س) گفت: امیرالمؤمنین علی(ع) پس از شهادت حضرت فاطمه(س) با اندوهی جانکاه روبه‌رو شدند و در سوگ آن حضرت، از فراق و مصیبت سنگین خود سخن گفتند.