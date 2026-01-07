به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری شامگاه چهارشنبه در رویداد ملی «بوشهر؛ حسینیه مقاومت» که در مسجد سیدالشهدا (شنبدی) برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، اظهار کرد: استان بوشهر دارای ویژگیهای متعددی است، اما یک شاخص ممتاز در هویت تاریخی این استان وجود دارد و آن «مقاومت بر پایه آموزههای اسلامی و پیروزی در برابر استعمار جهانی» است.
وی با اشاره به ریشههای تاریخی این مقاومت افزود: بررسی تحولات تاریخی و اجتماعی استان نشان میدهد که منشأ این ایستادگی، اسلام ناب محمدی (ص)، مکتب اهلبیت (ع)، آموزههای عاشورا و نقشآفرینی علما، مساجد، حسینیهها و هیئات مذهبی بوده است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با مرور حملات استعمارگران به سواحل جنوبی ایران تصریح کرد: از قرن دهم هجری قمری، پرتغالیها با نظریه تسلط بر دریاها برای مدیریت جهان، به خلیج فارس و بوشهر حمله کردند؛ پس از آن هلندیها، فرانسویها و انگلیسیها در مقاطع مختلف به این منطقه یورش آوردند و چهار بار تهاجم مستقیم انگلیس به بوشهر در تاریخ ثبت شده است.
آیتالله صفایی بوشهری ادامه داد: اگرچه ضعف دولت مرکزی و توان نظامی ایران در آن دوران موجب اشغال موقت برخی مناطق میشد، اما استعمارگران پس از ورود با پدیدهای بیسابقه مواجه شدند؛ مقاومتی حسینی که از دل هیئات مذهبی و با رهبری علمای بصیر و مجاهد شکل میگرفت.
وی با اشاره به نقش علما و مجاهدان بوشهر در مقابله با استعمار گفت: قیام رئیسعلی دلواری نماد این مقاومت است؛ مقاومتی که با حکم علما، تمام استان را به حرکت درمیآورد و بوشهر را به یک حسینیه بزرگ تبدیل میکرد؛ حسینیهای متشکل از مساجد، حسینیهها، زینبیهها و هیئات مذهبی. امام جمعه بوشهر با تأکید بر فرمایش رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بهدرستی فرمودند که «مقاومت در استان بوشهر فرهنگ است»؛ یعنی روحیه، سلیقه و سبک زندگی مردم این دیار. به همین دلیل پرتغالیها، هلندیها و انگلیسیها در نهایت از مکتب امام حسین (ع)، از هیئات، مساجد و علما شکست خوردند.
وی تصریح کرد: استان بوشهر، استان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و هرچه داریم از حسین داریم؛ آینده جهان نیز به نام حسین رقم خواهد خورد؛ از پیادهروی عظیم اربعین تا حاکمیت جهانی فرزند حسین، حضرت مهدی (عج).
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به اسناد تاریخی مبارزات ضد استعماری در بوشهر گفت: در همین مکان، علامه بلادی با سخنرانیهای روشنگرانه خود علیه استعمار انگلیس، موج بیداری ایجاد کرد؛ تا جایی که مأموران انگلیسی در گزارشهای رسمی خود اذعان کردند که مردم با نام حسین (ع) علیه آنان قیام کردهاند، نامی که هرگز خاموششدنی نیست.
وی افزود: همانگونه که یزید و بنیامیه نتوانستند نام حسین (ع) را خاموش کنند، استعمار نیز در این سرزمین شکست خورد؛ هر کس با حسین گره بخورد، ماندگار است و مخالفان حسین از صحنه تاریخ محو خواهند شد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر تأکید کرد: امروز نیز جمهوری اسلامی ایران ماندگار است، زیرا رهبر آن، تجلی مکتب امام حسین (ع) و مردم آن رهروان راه عاشورا هستند؛ راه حسین، راه پیروزی است و وعده الهی بر نصرت استقامتکنندگان تحقق خواهد یافت.
وی در پایان با قدردانی از دستاندرکاران رویداد «حسینیه مقاومت» و حاضران در این مراسم، برای طول عمر باعزت رهبر معظم انقلاب و علو درجات شهدا دعا کرد و گفت: هر کس با حسین (ع) محشور باشد، در قیامت نیز با حسین مبعوث خواهد شد.
نظر شما