غلامرضا گلمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت مراکز تحقیقات کشاورزی در سراسر کشور، اظهار کرد: اقدامات خوبی در این مراکز برای توسعه کیفی بخش کشاورزی انجام شده و این مجموعه‌ها در عرصه‌های مختلف ارتقای بهره‌وری پیشرو هستند.

وی با بیان اینکه در حوزه هوشمندسازی کشاورزی نیز اقدامات قابل توجهی در کشور صورت گرفته است، افزود: هوشمندسازی و ارتقای بهره‌وری از رویکردهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی در این بخش به شمار می‌رود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأسیس مرکز پایش تولید کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه تحقیقات کشاورزی، بیان کرد: راه‌اندازی این مرکز با هدف توسعه هوشمندسازی و بهبود فرایندهای تولید در بخش کشاورزی انجام شده است.

گلمحمدی با بیان اینکه توسعه هوشمندسازی در بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: در گام نخست، یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشور هوشمندسازی شده‌اند و برنامه‌ریزی کرده‌ایم این روند را ابتدا از کشت‌وصنعت‌های بزرگ آغاز کنیم.

وی ادامه داد: اجرای اولیه این طرح در کشت‌وصنعت‌ها فرصتی فراهم می‌کند تا کشاورزان از نزدیک با مزایا، قابلیت‌ها و شرایط اجرای کشاورزی هوشمند آشنا شوند و زمینه برای گسترش آن در سایر بخش‌ها فراهم شود.

رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی با اشاره به محورهای تعریف‌شده برای اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: تسهیل‌گری در فرایندهای کشاورزی، ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب از جمله اهداف و محورهای اصلی هوشمندسازی کشاورزی است.

گلمحمدی با ابراز امیدواری نسبت به توسعه این طرح در سراسر کشور گفت: استان سمنان از ظرفیت‌های مناسبی برای پیشگامی در زمینه هوشمندسازی کشاورزی برخوردار است و می‌تواند یکی از استان‌های پیشرو در اجرای این رویکرد باشد.