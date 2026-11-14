به گزارش خبرگزاری مهر، پولیتیکو نوشت: اتحادیه اروپا بر سر انتخاب نماینده‌ای برای حضور در مذاکرات صلح اوکراین با اختلاف‌نظر روبه‌رو شده و کشورهای عضو دست‌کم به سه گروه تقسیم شده‌اند.

این رسانه آمریکایی به نقل از دیپلمات‌ها و مقام‌های اروپایی نوشت: یک گروه از کشورها از آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا برای نمایندگی اتحادیه در مذاکرات حمایت می‌کنند. حامیان کاستا معتقدند جایگاه نهادی او، وی را به گزینه‌ای مناسب تبدیل می‌کند. در مقابل، گروهی دیگر از کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند و معتقدند او به دلیل مسئولیت مستقیم در حوزه سیاست خارجی و امنیتی، گزینه مناسبی برای حضور در مذاکرات است.

پولیتیکو نوشت: با این حال، حمایت از کالاس محدودتر است و برخی دیپلمات‌های اروپایی مواضع سخت‌گیرانه او در قبال روسیه را مانعی برای پیشبرد مذاکرات با مسکو می‌دانند. در همین حال، فرانسه و آلمان با واگذاری انحصاری نمایندگی اروپا به نهادهای مستقر در بروکسل موافق نیستند و خواهان حفظ نقش مستقل کشورهای بزرگ اروپایی در مذاکرات هستند. فردریش مرتس، صدراعظم آلمان نیز بر ادامه مشارکت کشورهای عضو در قالب گروهی از قدرت‌های اروپایی تأکید کرده است.