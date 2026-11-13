به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره ، جرد کوشنر، فرستاده آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کرده‌اند دور بعدی مذاکرات را با حضور کشورهای اروپایی گسترش دهند و پیش‌بینی کرد که مسیرهای مذاکره و جدول زمانی آن در آینده‌ای نزدیک برای پایان دادن به جنگ میان دو کشور اعلام شود.

کوشنر در پیامی نوشت که پیشرفت ملموسی در درک نگرانی‌های دو طرف، تعیین راه‌حل‌های ممکن و ترسیم مسیر پیش‌رو حاصل شده است.پ

وی تأکید کرد که برای از سرگیری مذاکرات مستقیم پس از ماه‌های طولانی، تلاشی گسترده انجام شده است.

وی با اشاره به پایان یافتن «سه روز دیپلماسی فشرده با هدف پایان دادن به جنگ هولناک میان روسیه و اوکراین» توضیح داد که این روند شامل مذاکرات سه‌جانبه دو روزه در ابوظبی، گفتگوهای مستقیم با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در مسکو و ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی وی، در دبلین و سپس رایزنی با مشاوران امنیت ملی اوکراین، آلمان، ایتالیا، اتحادیه اروپا، فرانسه، ایرلند و لهستان بوده است.

فرستاده آمریکا همچنین فاش کرد که کشورش در حال آماده‌سازی شرایطی است که می‌تواند «بزرگ‌ترین عملیات تبادل اسیران» از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در حدود پنج سال پیش باشد، اقدامی که به گفته وی می‌تواند به پیوند دوباره هزاران نفر با خانواده‌هایشان منجر شود.