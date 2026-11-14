به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، بر اساس اسناد وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، هلند در سال ۲۰۲۶ درخواست خرید حداکثر ۴۷۹ فروند موشک هوا به هوای کوتاه‌برد «ایم-۹ ایکس سایدوایندر» را به ارزش مجموع ۳۶۰ میلیون دلار به واشنگتن ارائه کرده است.

موشک‌های خانواده سایدوایندر قابلیت استفاده در سامانه‌های پدافند هوایی را دارند و آمریکا پیش‌تر نمونه‌هایی از این تسلیحات را در قالب بسته‌های کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار داده بود.

در اواخر اکتبر ۲۰۲۶، «راب یتن» نخست‌وزیر هلند اعلام کرد که کشورش در پی تأمین موشک‌های بیشتری برای تقویت پدافند هوایی اوکراین است و در این زمینه، ذخایر تسلیحاتی شرکای بین‌المللی را نیز بررسی می‌کند.

درخواست‌های جدید هلند، قراردادهای پیشین این کشور برای خرید موشک‌های سایدوایندر از آمریکا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ را تکمیل می‌کند. بر اساس اسناد منتشرشده، آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز فروش احتمالی حداکثر ۳۹۲ فروند موشک از این خانواده به ارزش ۲۹۵ میلیون دلار را به هلند اعلام کرده بود.