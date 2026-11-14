مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردی حدوداً ۶۰ ساله که برای حضور در ارتفاعات کوه صفه به این منطقه رفته بود، در یکی از محدوده‌های صعب‌العبور کوهستان به دلایل احتمالی پزشکی جان خود را از دست داده بود.

وی افزود: پس از گذشت سه روز از این حادثه، پیکر این فرد توسط نیروهای امدادی شناسایی و محل وی مشخص شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۱۲ آتش‌نشانی با حضور ۶ نفر از نیروهای عملیاتی و افسر کشیک وقت به محل اعزام شدند و عملیات دسترسی به پیکر فرد فوت‌شده را آغاز کردند.

دهقانی با اشاره به شرایط دشوار محل حادثه تصریح کرد: با توجه به کوهستانی و صعب‌العبور بودن مسیر، عملیات انتقال پیکر با دشواری‌هایی همراه بود، اما آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل، اقدامات لازم برای انتقال پیکر به پایین کوه و محدوده قابل دسترس خودروها را انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات پس از انتقال پیکر به محل امن پایان یافت و پیکر فرد متوفی برای انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.