رضا فصیح‌فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای احیای عرصه‌های طبیعی، تقویت پوشش گیاهی و توسعه مشارکت‌های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی، یک هکتار از اراضی ملی منطقه بنریز عزیزی در بخش لوداب شهرستان بویراحمد بذرکاری شد.

وی بیان کرد: در این برنامه که با مشارکت تشکل زیست‌محیطی «دنا نیر» اجرا شد، بذر گونه‌های مرتعی بومی از جمله آنغوزه و جاشیر در سطحی حدود یک هکتار از اراضی ملی منطقه کاشته شد.

مسئول تشکل زیست‌محیطی دنا با اشاره به برنامه‌های این تشکل برای توسعه فعالیت‌های احیایی و حفاظتی اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای بذرکاری و جنگل‌کاری در حدود ۳۰ هکتار از اراضی ملی منطقه عزیزی لوداب در دستور کار این تشکل قرار دارد.

وی افزود: امیدواریم با مشارکت جوامع محلی و همراهی دستگاه‌های متولی، گام‌های مؤثری برای احیای عرصه‌های طبیعی و تقویت پوشش گیاهی منطقه برداشته شود.

فصیخ فرد با اشاره به دیگر فعالیت‌های این مجموعه بیان کرد: آموزش جوامع محلی، برگزاری کلاس‌های آشنایی با حیات‌وحش، اجرای برنامه‌های جنگل‌کاری و بذرکاری و ترویج فرهنگ حفاظت از عرصه‌های طبیعی و محیط زیست از جمله برنامه‌های این تشکل است.

وی توسعه مشارکت مردمی و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از طبیعت را از مهم‌ترین اهداف این مجموعه دانست و تأکید کرد: تلاش داریم با اجرای برنامه‌های عملیاتی و جلب همراهی مردم، نقش مؤثری در حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست منطقه ایفا کنیم.