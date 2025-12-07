یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای پویش گسترده مردمی بذرکاری در عرصه‌های جنگلی کبیرکوه خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت احیای جنگل‌های آسیب‌دیده از آتش‌سوزی گفت: در قالب این پویش، طبیعت‌دوستان با خراش زمین و کاشت ۴ تا ۵ بذر بادام در هر چاله، گام مؤثری برای بازگرداندن سرسبزی به عرصه‌های جنگلی برداشتند. هر نفر نیز علاوه بر بذر، یک نهال در دل طبیعت کاشت تا روز به روز شاهد شادابی و طراوت بیشتر جنگل‌ها باشیم.

سرهنگ پورمحمدی افزود: عرصه‌های جنگلی کبیرکوه با وسعت هزار هکتار بخشی از ۹۱ هزار هکتار اراضی جنگلی و مرتعی تحت مدیریت شهرستان را تشکیل می‌دهد.

وی تصریح کرد: در قالب پویش همگانی و به یاد شهید سلیمانی، شهیدان اقتدار ایران و ۱۳۴ شهید گلگون‌کفن شهرستان، ۱۳۴ نفر از گروه‌های جهادی و بسیج دانش‌آموزی در برنامه بذرکاری شرکت کردند.

وی افزود: در این مرحله حدود ۵ هکتار از عرصه‌های جنگلی کبیرکوه بذرکاری شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در روزها و ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال، با مشارکت گروه‌های جهادی، مردم‌نهاد و دوستداران طبیعت، بیش از ۱۰۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی شهرستان بذرکاری و نهال‌کاری شود.