به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پی پیام مقام معظم رهبری در خصوص نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی، با محوریت اهمیت علوم پایه، نشست تخصصی بررسی وضعیت این حوزه برگزار شد.

این نشست با حضور عسکریان، دبیر ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، و جمعی از صاحب‌نظران، نمایندگان انجمن‌های علمی، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های کشور تشکیل شد.

در این جلسه، ضمن مرور اسناد بالادستی مرتبط با علوم پایه، اقدامات انجام‌شده در گذشته و آمار و داده‌های مربوط به وضعیت این حوزه در کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. همچنین حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی خود را درباره مسائل و چالش‌های علوم پایه مطرح کردند و به تبادل نظر پرداختند.

در پایان این نشست، مقرر شد با تداوم جلسات فشرده و کارشناسی، اقدامات لازم برای اتخاذ تصمیمی فوری و مؤثر در حوزه علوم پایه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایی و عملیاتی شود